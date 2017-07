L’opposition iranienne se rassemble à Villepinte le 1er juillet - VOtv

PAR CHRISTOPHE RIGAUD

VOtv - Le grand rassemblement annuel des opposants iraniens se tiendra à Villepinte ce samedi, avec un mot d’ordre : « un changement de régime est à portée de main ».

Ils convergeront des cinq continents pour affirmer leur opposition à Téhéran. Chaque année les Moudjahidines, réfugiés dans le Val d’Oise depuis les années 80, organisent avec la communauté iranienne d’Europe un grand rassemblement #FreeIran. Il se tiendra cette année à Villepinte ce samedi.

Le meeting se fera l’écho de la répression du régime iranien sur l’opposition et dénoncera « une exportation du terrorisme dans la région ». On pense bien sûr au soutien de Téhéran au régime de Bachar El Assad en Syrie.



Selon les organisateurs, « le rassemblement est un écho aux campagnes de plus en plus étendues contre le régime clérical à l’intérieur de l’Iran, qui a commencé avant la mise en scène de la présidentielle en Iran et se poursuit depuis. »



Des centaines de personnalités politiques et de parlementaires des États-Unis, d’Europe et du Moyen-Orient, ainsi qu’une imposante délégation de l’opposition démocratique syrienne, participeront à cet évènement. On notera la présence attendue du sénateur américain Joseph Lieberman, de Rudy Giuliani l’ancien maire de New-York, ou des anciens ministres Bernard Kouchner et Rama Yade.



Le rassemblement #FreeIran se tiendra au Parc des expositions de Villepinte, samedi 1er juillet à 13h.

Source: VOtv