Des personnalités influentes évoquent le rôle de l'opposition dans le changement démocratique en Iran

Par Dr. Majid Rafizadeh, politologue américain et chercheur à l'Université de Harvard

Hoffington Post - Une série de panel composés de personnalités politiques et organisée par la Fondation pour l'étude du Moyen-Orient et l'Alliance pour la sensibilisation du public a eu lieu le 30 juin dernier à Paris et était axés sur les considérations politiques et les développements de la situation en Iran.

Les panels étaient composés de personnalités politiques tels que Sid Ahmed Ghozali, ancien Premier ministre de l'Algérie, Joseph Libermann et Kenneth Blackwell, ancien ambassadeur des États-Unis à la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Les trois panels, qui comprenaient plus d'une douzaine d'orateurs, ont servi de prélude au rassemblement « Iran libre » qui s'est tenue le samedi 1er juillet dernier à Paris, auquel des dizaines de milliers d'iraniens et leurs partisans ont pris part.

Le premier panel, animé par l'ancien Secrétaire d'État adjoint aux affaires politiques et militaires (Etats-Unis), Lincoln Bloomfield Jr., a mis l'accent sur une révision de la politique actuelle à l'égard de l'Iran, y compris la perspective d'un changement de politique sous la nouvelle administration américaine. Par rapport aux problèmes posés par le régime politique à Téhéran, Joseph Lieberman a souligné : « Les États arabes ont rappelé exactement ce que le président des États-Unis a dit, il y a deux choses qui menacent notre avenir et notre sécurité ... la première est le régime en Iran et la deuxième, les extrémistes radicaux. »





Le deuxième panel, intitulé « Rôle de l'Iran dans la région », a été animé par l'ancien vice-président du Parlement Européen, Alejo Vidal Quadras. La discussion a porté sur la géopolitique de l'Iran dans la région, y compris sa présence en Syrie et en Irak, ainsi que les changements géopolitiques en cours dans la région. L'ancien ambassadeur des États-Unis au Bahreïn, Adam Ereli, a souligné la faiblesse du régime iranien vis-à-vis de sa propre population : « Ce régime ne peut être renversé que si le peuple iranien s’insurge contre la tyrannie en place. »

Le dernier panel pour la soirée intitulée « La situation en Iran et le rôle de l'opposition » a été modéré par Lincoln Bloomfield Jr. et était composé de l'ancien sénateur Robert Torricelli. Ils ont discuté du rôle de l'opposition iranienne dans la traduction d'un changement de régime en l'Iran. Abordant le rôle actif du Conseil National de la Résistance iranienne (CNRI) et de ses partisans en Iran, le Dr Ramesh Sepehrrad, de l'Université George Mason, a souligné que « les partisans de cette résistance sont dans les rues et sont actifs et engagés ». La conférencière Linda Chavez, ancienne responsable des relations publiques de la Maison Blanche, a souligné que le CNRI devait être reconnue « par les responsables au sein du gouvernement » américain comme une organisation de résistance légitime.

Le thème qui a réuni les trois panels était le potentiel de changement dans la région en général et en Iran en particulier, et le rôle que l'opposition iranienne et les décideurs politiques Occidentaux pourraient jouer pour favoriser ce changement. Les panelistes sont restés optimistes sur la vague de changement qui risque de balayer le régime théocratique en Iran et susciter un développement démocratique plus tôt que prévu.

Les religieux au pouvoir en Iran craignent l'opposition intérieur plus que la puissance coercitive des gouvernements. Il s’agit d'une opinion cruciale émanant des personnalités influant venant de tout le spectre politique. Pour quiconque désire lutter sérieusement contre la dictature religieuse au pouvoir en Iran et pour la défense de la justice, la paix et les droits de l'homme, c’est le parfait moment et la parfaite plate-forme.