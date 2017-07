Comment les présidents Trump et Macron peuvent transformer le Moyen-Orient (OPINION)

Une opinion du professeur Raymond Tanter et du préfet honoraire Yves Bonnet (1).

La Libre.be - Le président Donald Trump rencontre son homologue français Emmanuel Macron, à Paris. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à deux reprises, échangeant une poignée de mains à Bruxelles et posant côte à côte à Hambourg pour une photo de groupe. Leur prochaine rencontre à l'occasion de la fête nationale française leur offre l'opportunité d'entrer dans le détail de leur coopération bilatérale et de dégager un consensus sur les futures politiques occidentales vis-à-vis du Moyen-Orient.

MM. Trump et Macron ont un terrain d'entente à partir duquel, ils peuvent construire une approche commune. Ils ont été comparés l'un à l'autre pour leur passé dans les affaires; bien qu'ils soient axés sur le développement économique et d'autres améliorations dans leur pays d'origine, Aucun d'entre eux ne s'est déclaré prêt à fermer les yeux sur des problèmes vraiment urgents à travers le monde. À la suite de leur réunion initiale à Bruxelles, M. Macron s'est engagé à faire participer des avions de combat français aux frappes aériennes américains en Syrie, si le régime d'Assad commet d'autres attaques à l’arme chimique.

Le mois dernier, la Maison Blanche a mis en garde Bachar el Assad contre de telles attaques, citant des renseignements selon lesquels l'armée syrienne semblait se préparer à un autre bombardement chimique à partir de la même base aérienne utilisée pour lancer une attaque précédente en avril, qui aurait été effectuée avec du gaz sarin.

M. Macron est aussi du bon côté des choses. En promettant de répondre à de tels crimes, il reste fidèle à l'identité de la France en tant que grande puissance et défenseur mondial des droits et de la dignité de l'Homme. Mais la situation en Syrie et dans la région environnante exige plus qu'une réponse militaire à des violations flagrantes des droits humains. Il faut une stratégie globale pour éradiquer les causes de ces abus. Voici comment Macron et Trump pourront développer leurs points communs à Paris vendredi.

Les crimes du régime de Bachar el Assad auraient cessé depuis plusieurs années si le régime n'avait pas été soutenu par l'Iran puis par la Russie. De plus, Téhéran a contribué de manière substantielle à l'escalade de ces crimes, et ajouté à la liste des atrocités en favorisant les groupes terroristes chiites dans le cadre des forces combattantes pro-Assad. Beaucoup de ces groupes ont commis des violations des droits de l'Homme contre les populations sunnites, comparables à celles commises par Daech contre les chiites. Et contrairement à Daech, Les milices semblent être prêtes à rester en Syrie à long terme.

Si M. Macron souhaite que la France ait l'influence qu'elle mérite en tant que grande puissance, il doit être prêt à affronter directement la République islamique d'Iran. Et il doit positionner la France pour inciter l'Europe à faire de même. Cela ne veut pas dire que tout pouvoir occidental devrait se risquer à une nouvelle guerre au Moyen-Orient, et ce n'est certainement pas ce que Trump a préconisé. Il a toutefois intensifié les sanctions contre le régime iranien en raison de son programme de missiles balistiques et de son soutien au terrorisme. La réunion de cette semaine est une opportunité significative pour les deux présidents d'encourager de nouveaux engagements en matière de sanctions et de pression diplomatique, par exemple, la diplomatie coercitive. M. Macron a une responsabilité unique dans ce domaine, car la France est l'un des principaux interlocuteurs européens de Téhéran.

Lire la suite sur La Libre.be