Des sénateurs américains plaident en faveur d'aider le peuple iranien à renverser le régime en Iran

Le sénateur républicain John Boozman et le sénateur démocrate Ben Cardin se sont exprimés lors du déjeuner annuel de l’organisation des communautés irano-américaines (OCIA) à l’occasion des vacances de Norouz, le Nouvel An persan, dans l’immeuble des bureaux Russell au sénat.

Dans ses remarques au rassemblement, M. Cardin, de la circonscription du Maryland, a promis de continuer son travail avec l’OCIA sur « des plans stratégiques afin d’aider les Iraniens à échapper à leur régime oppressif. Ils pourront alors revenir à leurs racines, à leur histoire fière, afin que l’Iran ait un avenir meilleur. » Il a déclaré que son statut de membre de la commission sénatoriale pour les relations internationales lui donnait la possibilité de promouvoir des causes comme la protection des droits humains des Iraniens de ce qu’il appelle « les violations des normes internationales » par le gouvernement iranien.

M. Boozman, de la circonscription de l’Arkansas, a pour sa part promis d’être « d’un grand soutien » pour les changements que cherchent à apporter l’OCIA en Iran: « Je comprends l’importance de ceci, et je suis engagé pour les aider comme je le peux. »

L’OCIA est une organisation à but non lucratif qui cherche à mobiliser un soutien irano-américain pour aider les Iraniens « à lutter pour un changement démocratique » et un « gouvernement non nucléaire ».

Cette organisation est alliée avec le mouvement de dissidents iraniens exilés, l’organisation des moudjahidines du peuple d’Iran (OMPI), qui dirige le Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) basée à Paris en France et qui défend « le renversement » de la « dictature religieuse » en Iran.

Les clercs islamiques dirigent la nation depuis la révolution islamique de 1979.