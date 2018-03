Rudy Giuliani, conseiller du Président américain à la cybersécurité, rencontre Maryam Radjavi en Albanie

Selon Maryam Radjavi, lors de sa révolte à l’échelle nationale, le peuple iranien a exprimé clairement et vivement son désir de changement de régime. Les Iraniens ont manifesté qu’ils voulaient le renversement de la dictature religieuse et rien de moins. Aussi le temps est venu pour le monde de respecter cette volonté et de reconnaitre l’alternative démocratique à ce régime barbare.

Rudy Giuliani a salué le récent soulèvement populaire et déclaré que le rôle de l’organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran dans l’organisation de ces manifestations, une réalité reconnue par le guide suprême et le président du régime, indique la capacité de la Résistance iranienne à amener le changement en Iran.

En Iran, contrairement aux autres pays de la région, il existe une alternative au pouvoir en place. Aussi, le renversement de ce régime conduira à la paix et la tranquillité dans la région qui sont gravement menacées par les mollahs, a estimé Rudy Giuliani.

Il a réaffirmé son soutien à la Résistance iranienne sous la direction de Mme Radjavi pour un changement de régime et l’instauration de la liberté et de la démocratie.