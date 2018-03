Message du Donald Trump aux Iraniens à l’occasion du Nouvel An persan

Il a également rendu hommage au peuple iranien, qui est résilient et qui est actuellement confronté à des défis majeurs à cause des dirigeants du pays.

Il a souligné que Cyrus le Grand a demandé à Dieu, il y a deux mille cinq cents ans, de protéger le pays des « armées ennemies, de la sécheresse et du mensonge ». Le président Trump a déclaré que les pasdran représentent ces trois dangers.

La déclaration faite cette année diffère beaucoup de celle de l'année dernière. En 2017, Trump a envoyé ses meilleurs vœux au peuple iranien pendant leurs « merveilleuses » vacances. Il a tendu la main au peuple iranien et a rendu hommage aux amitiés qu'il entretient avec un certain nombre d'Irano-Américains. Il a également qualifié la communauté irano-américaine d’être « un des groupes d'immigrants les plus prospères de l'histoire contemporaine de notre pays ».

Les déclarations et les salutations des présidents précédents ont également été une marque de soutien et d'unité.

Cependant, cette année, le ton a été très différent. Il a dénoncé la corruption des pasdaran et la mauvaise gestion de l'économie iranienne. Il a déclaré : « Les pasdaran utilisent la propagande et la censure pour cacher le fait que le régime iranien pille les richesses de l'Iran et abuse du peuple. Pour cacher la vérité, les dirigeants iraniens répriment les droits de leurs propres citoyens à la liberté d’association, à l'accès à l'information et à l'égalité des chances. »

« Malgré l'oppression à laquelle ils sont confrontés, les Iraniens luttent pour la restauration de leurs droits. Ils aspirent à un printemps plein d'espoir, et les États-Unis soutiennent le peuple iranien dans ses aspirations à se connecter au reste du monde et à avoir un gouvernement responsable, tenu de rendre des comptes, et qui sert véritablement les intérêts de leur nation. »

Il a déclaré que les pasdaran volent le peuple iranien pour financer le terrorisme. M. Trump a souligné que plus de 16 milliards de dollars ont été pillés pour soutenir le régime de Bachar el-Assad en Syrie et pour financer des groupes terroristes et des milices dans toute la région. Le régime des mollahs, a-t-il déclaré, sert ses propres intérêts et non ceux du peuple.

Trump a indiqué que la pauvreté des familles moyennes dans le pays s’est empirée d'environ 15 % qu’il y a une décennie, et que près d'un tiers des jeunes sont au chômage. Il a déclaré que la situation économique fait qu'il est très difficile pour beaucoup d'Iraniens de célébrer des fêtes comme le Norouz.

Il a profité de l'occasion pour annoncer dans sa déclaration que le Département du Trésor américain allait « donner des directives » pour réaffirmer que les États-Unis soutiennent la libre circulation de l'information vers le peuple iranien. Il a également déclaré que les États-Unis continueront de tenir le régime des mollahs et les pasdaran responsables de la répression des manifestants qui descendent dans la rue en raison de l'oppression du gouvernement dans le pays.

Dans un autre communiqué du Département d'État ayant trait au Norouz, John Sullivan, Secrétaire d'État adjoint, a déclaré qu'il envoie ses meilleurs vœux au peuple iranien et a souligné que les États-Unis soutiennent ceux qui cherchent à « réclamer leurs libertés fondamentales d'expression, de religion et de rassemblement pacifique ».