Iran : Nouvelles choquantes – Les deux jambes d'un sans-abri amputés à cause du froid

Hamid Kiyani, directeur de l'hôpital de Bae'sat (Mission) à Hamedan, a déclaré à ce propos : « En raison de la gravité des dommages, les chirurgiens d'hôpitaux n'ont eu d'autre choix que d'amputer les pieds gelés de ce sans-abri le 31 décembre. »

Il faut souligner que l'augmentation de la pauvreté en Iran qui se manifeste par l'itinérance, les squatteurs de tombe, les squatteurs de conduits, et les squatteurs de pont... est la conséquence immédiate des politiques sociales, économiques et étrangères désastreuses du régime des mollahs, y compris le pillage de la richesse nationale iranienne, et les vols astronomiques des dirigeants du régime des mollahs et de leurs cercles intimes ainsi que les dépenses de milliards de dollars pour l'exportation du fondamentalisme islamiste et du terrorisme.