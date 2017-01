Iran – Dix personnes arrêtées pour avoir publié sur Internet des photos de mode

Les médias du régime iranien ont rapporté que dix personnes accusées de publier « des contenus vulgaires » sur Internet ont été arrêtées. En réalité, ces personnes sont arrêtées uniquement pour avoir publié quelques photos de mode.

A la suite de ces arrestations, Sadegh Niaraki, le procureur du régime des mollahs dans la province de Qazvin, a visité les services de police chargés de censurer les contenus des sites Internet.

Selon l’agence de presse ILNA, Sadegh Niaraki a déclaré : « Tout le monde doit avoir un comportement responsable dans le cyberespace. Il est inacceptable que le cyberespace soit saturé de contenus délictueux et il faut prendre des mesures efficaces pour empêcher cela. »

Il a évoqué le système de filtrage des informations sur Internet mis en place par le régime et a déclaré : « Le ministère de l’Information et des Communications a adopté des mesures efficaces contre les actes délictueux dans le cyberespace. Cependant, nous sommes encore très loin des objectifs fixés. »

Le procureur de Qazvin a ajouté : « Les ennemis de la République islamique d’Iran nuisent au régime et s’attaquent à la culture islamique, en visant les jeunes internautes. Nous devons faire face à ces attaques et nous devons défendre notre identité nationale et religieuse. »

Sadegh Niaraki a affirmé : « J’ai ordonné un travail minutieux de renseignement, lequel a abouti à l’arrestation de 10 personnes ayant cherché à publier sur Internet des contenus vulgaires ».