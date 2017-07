Iran : Des employés du secteur des télécommunications en grève dans plusieurs villes

Des centaines d'employés de la Société iranienne de télécommunications ont organisé des rassemblements de grève et de protestation dans les provinces de Lorestan et Khouzistân, appelant à la mise en place d’un schéma de classification des emplois pour les télécommunications, la passation directe des contrats et la sécurité de l'emploi.

L'agence de presse officielle ILNA a déclaré que les rassemblements et les grèves ont eu lieu devant le bâtiment des télécommunications et le bureau du député du régime à Ahwaz alors que les travailleurs du secteur des télécommunications à Machhad avaient organisé une grève depuis deux semaines.

Selon le rapport, les manifestants qui signent des contrats avec des entreprises privées et qui travaillent principalement dans le domaine du câble aérien de réseau de télécommunications, ont déclaré : « Tant que nos demandes ne seront pas satisfaites, nous continuerons de protester. »

Selon un autre rapport, le personnel du réseau de télécommunications qui travaillent dans le domaine des câbles souterrains et aériens à Machhad, ont organisé un rassemblement de protestation devant le département du travail à Machhad, dans la province de Khorasan Razavi.

Sur la base des rapports, les responsables du département du travail et du bureau des télécommunications de Machhad ont tenté de mettre fin à la grève en « faisant des promesses verbales au personnel en grève, notamment en promettant d’ annuler les avertissements donnés aux employés, d’annuler les mises à pied et donner sute à leurs requêtes » ; mais les employés en grève ont déclaré que « tant qu'ils n'auront pas la promesse écrite qu’on effectuera un suivi et que l’on satisfera leurs demandes, ils n'arrêteront pas la grève ».

Ce n'est pas la première fois que le personnel des télécommunications a organisé une protestation pour que l’on satisfasse ses demandes. Auparavant, le personnel des télécommunications et les employés avaient organisé des manifestations et des rassemblements de protestation devant le parlement du régime au moins cinq fois depuis 2015. Cependant, ils n'ont pas encore eu droit à un suivi sérieux, à l'exception des promesses verbales creuses des responsables du régime pendant lesquelles certains de leurs représentants au sein de la société de télécommunications de Machhad ont été mis à pied.