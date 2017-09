Eurodéputés : la politique de l’Union Européenne à l’aune du rapport d'Amnesty International sur l’Iran

Les eurodéputés membre de l’intergroupe des « Amis d’un Iran libre », ont réagi à la publication d’un rapport troublant par Amnesty international sur les violations en Iran. Voici le texte du communiqué de l’eurodéputé Gérard Deprez :

Suite à la publication par Amnesty International d'un rapport de 94 pages intitulé « Pris dans une toile de répression : les défenseurs des droits de l’Homme en Iran en butte à des attaques », le 2 août 2017, les Amis d'un Iran Libre au Parlement Européen demandent à nouveau à l'Union Européenne et aux gouvernements Européens de conditionner leurs relations avec l’Iran à l’arrêt des exécutions et à un net progrès de la situation des droits de l’homme et des droits des femmes.

« Les autorités iraniennes ont mené une répression ‘infernale’ contre les défenseurs des droits de l’homme depuis qu’Hassan Rohani est devenu président, diabolisant et emprisonnant les militants qui osent défendre les droits des personnes », a déclaré Amnesty International.

Le rapport donne un aperçu complet de la répression qui a ciblé les militants des principaux champs de bataille en faveur des droits de l’homme en Iran, notamment les militants luttant contre la peine de mort, les militants des droits des femmes, les syndicalistes, les militants des droits des minorités et les avocats défenseurs des droits de l’homme.

Amnesty appelle l'UE à s’exprimer très clairement contre la persécution des défenseurs des droits de l’homme dans le pays et insiste sur le fait que « l'UE ne doit pas rester silencieuse sur le traitement scandaleux réservé aux défenseurs des droits de l’homme en Iran... Au lieu de complaire avec les autorités iraniennes, l'UE devrait demander énergiquement la libération immédiate et inconditionnelle de tous ceux qui étaient emprisonnés en raison de leur militantisme pacifique en faveur des droits de l’homme et l’arrêt de l'utilisation abusive du système judiciaire pour faire taire les militants ».

Les Amis d'un Iran Libre (FOFI) au Parlement Européen sont également préoccupés par les nouvelles de 101 exécutions enregistrées en juillet 2017, comprenant deux femmes, des dizaines de jeunes et deux exécutions en public.

Hassan Rohani a prouvé qu’il n’est pas un modéré. Au cours de son premier mandat, plus de 3000 personnes ont été pendues en Iran. Récemment, 265 membres du Parlement Européen ont signé une déclaration conjointe appelant l'UE et les gouvernements Européens à conditionner leurs relations avec l’Iran à l’amélioration de la situation des droits de l’homme.

Dans ces circonstances, nous sommes profondément préoccupés par le fait que la cheffe de la politique étrangère de l’Union Européenne, Federica Mogherini, se rende à Téhéran le 5 Août pour prendre part à la cérémonie d'investiture du 2nd mandat de Rohani, selon son porte-parole.

Une telle visite ne fera qu'encourager les mollahs à poursuivre leurs actions répressives contre la population iranienne, avec la bénédiction de l’UE. Cela donnera également un mauvais message au peuple d'Iran qui espère que l’Europe défende ses droits.

Gérard Deprez MEP,

Président Amis d'un Iran Libre

Parlement Européen

L’intergroupe des Amis d'un Iran Libre au Parlement européen a été créé en 2003 et joui du soutien actif de nombreux eurodéputés de divers groupes politiques.

