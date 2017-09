Exposition- interventions-témoignages le 31 août 2017, à la mairie du 2e arr. de Paris

Alerte sur le sort des prisonniers politiques en grève de la faim

Justice pour les victimes du massacre des prisonniers politiques en Iran

À l'occasion de l'anniversaire du massacre de 30 000 prisonniers politiques en 1988 en Iran, les mois de juillet, août et septembre sont marqué par cette tragédie. A cette occasion une exposition sera organisée les 30 et 31 août à la mairie du 2ième arrondissement de Paris. Elle comprendra une exposition de photos, de documents sur le thème de ce crime contre l'humanité resté impuni.

La situation est toujours préoccupante dans les prisons du régime. Amnesty International vient d’alerter sur le sort d’une vingtaine de prisonniers politiques en grève de la faim à la prison de Rajaï Chahr.

Le jeudi 31 août à 14h, en marge de cette exposition des personnalités et défenseurs des droits humains, d'anciens prisonniers politiques, des représentants de la Résistance iranienne et des familles des victimes seront présents pour évoquer la situation des droits humains en Iran, les dernières informations concernant la campagne réclamant justice pour les victimes et le sort des prisonniers politiques grévistes de la faim.

Le maire Jacques Boutault, la sénatrice Evelyne Yonnet, l’ancien vice-président du parlement européen et l’actuel président de l’ISJ (Comité International pour l’Application de la Justice) Alejo Vidal Quadras, ainsi que Mgr Jacques Gaillot et Mme Massoumeh Raouf ancienne prisonnière politique dont le frère a été exécuté dans le massacre, seront parmi les intervenants du jour.

Exposition-interventions- témoignages

31 août à 14h

Mairie du 2 e arrondissement de Paris

8 rue de la Banque, 75002 Paris