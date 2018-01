Le vice-président américain a déclaré aux Iraniens : « le jour viendra où vous serez libres »

Source : BBC - Dans un discours à la Knesset, le vice-président américain Mike Pence a abordé la question iranienne. Il a fait « la promesse solennelle » au monde que les États-Unis ne permettraient jamais à l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire.

Il a parlé d’un « régime dangereux », il a délivré un message aux Iraniens :

« Aux Iraniens fiers et courageux, nous disons que nous sommes vos amis et le jour viendra où vous serez libres de ce régime malfaisant qui étouffe vos rêves et enterre vos espoirs. »

Il a ajouté que lorsque le « jour de la libération » arrivera, l’amitié entre les États-Unis et « les Iraniens… fleurira de nouveau. »

En décembre, les protestations ont éclaté en Iran contre les conditions de vie affreuses et la corruption du gouvernement. Plus de 20 personnes ont été tuées et des milliers ont été arrêtées.

La mort d’un jeune manifestant de 22 ans alors que la police l’avait arrêté, a suscité l’indignation des organisations humanitaires qui ont mis en cause le traitement des détenus et ont demander une enquête.

Mike Pence a twitté que la résistance des Iraniens « redonnait espoir à tous ceux qui se battent pour la liberté et contre la tyrannie. »