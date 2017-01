Hommage aux pompiers tués dans l'effondrement d'un immeuble en Iran

AFP- Un chef des pompiers de Téhéran a rendu hommage vendredi aux 16 soldats du feu morts dans l'effondrement d'un immeuble où ils tentaient d'éteindre un incendie. Le Plasco builing, une tour de 15 étages datant du début des années 1960, s'est effondré le 19 janvier alors que les pompiers luttaient depuis quatre heures contre un incendie et en évacuaient les occupants.

Les corps de 15 pompiers et de quatre civils ont été récupérés des décombres et six personnes étaient toujours portées disparues vendredi, ont indiqué les autorités. Un autre pompier est décédé à l'hôpital.

Cette catastrophe, qui a engendré environ 15.000 milliards de rials (365 millions d'euros) de dommages et mis 3.500 personnes au chômage, a créé une onde de choc en Iran et les recherches ont tenu en haleine le pays pendant plus d'une semaine.

Le Plasco building, la plus vieille tour de la capitale iranienne, contenait un centre commercial et des centaines d'ateliers de confection de vêtements.

Les opérations de déblayage du site devaient se terminer vendredi en fin de journée.

La circulation devait être rétablie samedi dans le secteur autour de l'immeuble, d'après des responsables.