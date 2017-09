Rassemblement devant le Majlis pour la libération d’un syndicaliste en Iran

Depuis le 5 septembre des manifestants se rassemblent devant le Parlement des mollahs pour protester contre la détention du célèbre syndicaliste iranien Reza Shahabi.Ce membre du conseil d'administration du Syndicat de la Compagnie des autobus de Téhéran et des banlieues (SWTSBC) a entamé une grève de la faim il y a plus d’un mois pour protester contre son arrestation. La grève de la faim a commencé lorsque le syndicaliste s'est rendu compte que le tribunal n’a pas approuvé son congé médical et qu’il doit encore rester en prison pendant 968 jours.

Le rassemblement a commencé mardi devant le parlement après une exhortation de Robabeh Rezaei, épouse de Reza Shahabi. Un groupe de personnes, des étudiants, des syndicalistes et des conducteurs de la Compagnie des bus de Téhéran se sont réunis à Baharestan Square, exigeant la libération de Reza Shahabi. Mais le rassemblement a été réprimée par les forces de sécurité et des agents en civil.

La SWTSBC a relayé la nouvelle sur son site web. Selon cette organisation, les forces armées ont attaqué les manifestants qui ont marché vers le parlement. Les manifestants ont scandé des slogans tels que « Étudiants, Travailleurs, Unissez-vous! », « Le travailleur emprisonné devrait être libéré », « Nous protesterons jusqu’à ce que Shahabi soit libéré ». Certains passants ont également rejoint les manifestants tenaient des photographies de prisonniers politiques.

Reza Shahabi, qui a été libéré sous caution pour un traitement médical, a été convoqué à la prison et, selon la SWTSBC, il a été de nouveau emprisonné puisque le procureur a insisté sur la saisie des biens de la garantie.

La Fédération internationale des travailleurs du transport et la Fédération internationale des associations d'éducation ouvrière ont exprimé leur inquiétude quant à la situation de Reza Shahabi qui est membre du conseil d'administration de la SWTSBC et d'Ismail Abdi qui est membre du conseil d'administration de l’Association des Enseignants.