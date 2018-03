Intensification de la menace des hackers du rÃ©gime iranien

La société de sécurité et de cyber recherche Symantec a déclaré que Chafer est un groupe de hackers extrêmement agressif qui a des ambitions dangereuses. Symantec a déclaré que le groupe avait mené plusieurs « nouvelles attaques ambitieuses » en 2017. Les experts de sécurité ont également déclaré que Chafer avait essayé de provoquer des troubles chez les principaux fournisseurs de télécommunications et dans une grande société internationale de réservation de voyages.

Symantec a également confirmé que Chafer était capable d’espionner et d’altérer les systèmes d’ordinateurs ciblés. Cette société a également remarqué que les capacités et les techniques de Chafer deviennent de plus en plus sophistiquées et évoluent rapidement. Chafer serait également « audacieux dans ses choix de cibles. »

L’Iran vient non seulement de viser son rival international en Occident et aux États-Unis, mais il vise également ses voisins dans la région.

Les hackers du régime iranien sont très agressifs, car ils attaquent tous ceux qui se soulèvent contre le gouvernement et le régime. Positionnez-vous du mauvais côté de l’Iran et vous deviendrez une cible.