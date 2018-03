Le régime iranien paniqué au sujet du nouveau Conseiller à la sécurité nationale des États-Unis

Abdulrahman al-Rashed, ancien rédacteur en chef du grand quotidien arabe Asharq al-Awsat, basé à Londres, a écrit un article intitulé L’administration Trump en guerre contre qui ? paru le site d’Al Arabiya du 24 mars 2018, dont en voici un extrait :

« Nous fêterons avec vous à Téhéran en 2019 », a déclaré John Bolton lors d’une cérémonie de l'opposition iranienne. Une phrase qui a résonné dans la salle mais n'a pas attiré l'attention à l'extérieur, car le conférencier n'était qu'un ancien ambassadeur. Son expression grave n'était pas seulement une interaction avec l'opposition iranienne, mais traduisait aussi ses convictions profondes, comme cela a été clairement exprimé il y a trois ans dans le New York Times.

Il s'agit du conseiller à la sécurité nationale nommé par le président américain Donald Trump comme successeur de McMaster. L'équipe de la Maison Blanche a été qualifiés de « gouvernement de guerre » parce qu'ils sont pour la plupart des généraux et des conservateurs. Le poste de Conseiller à la sécurité nationale est très important et a été créé avec le début de la Guerre froide et adresse des questions importantes dans les réunions auxquelles assistent les Secrétaires, tels que le Département d'Etat et le Département de la Défense, et son bureau est situé dans le pavillon du Président de la Maison Blanche. Il fournit les résumés sur les dossiers au président.

Les opposants de Bolton ne veulent pas discuter de questions comme l'Iran et la Corée du Nord parce qu'ils ne peuvent pas remporter la discussion, et ils ont donc recours à des accusations personnelles, prétendant qu’il est raciste et qu’il est contre les musulmans. En fait, ces descriptions sont utilisées de manière informelle dans l'assassinat politique du personnage.

Il veut renverser un régime qui porte l'islamisme en Iran, il veut contrer le Hezbollah et le gouvernement nord-coréen dirigé par Kim Jong-un.

C'est pour cela que mes lecteurs musulmans, qui ne sont pas d'accord avec l'opinion de Bolton sur ces questions, devraient lever la main ! À mon avis, la majorité des trois cent cinquante millions d'Arabes et d'Iraniens sont comme Bolton. Ils voient la même chose. Même si mon analyse n’est pas tout à fait juste, les positions de M. Bolton sont celles d'une grande partie de la population du Moyen-Orient ; nous sommes tous contre l'extrémisme et les extrémistes, musulmans et non musulmans. Ceux qui accusent Bolton de racisme et d'islamophobie sont les Khomeinistes, les Frères musulmans et l’extrême gauche occidentale.

En ce qui concerne la promesse de Bolton de fêter à Téhéran en 2019, il est probable qu’il ne fête pas dans les délais prévus, c'est-à-dire pour renverser le régime du Guide Suprême (Velayat e-Faqih). Mais le gouvernement de Téhéran est dans un état d'anxiété et de méfiance depuis le premier jour où Trump a annoncé la nomination de Bolton comme conseiller à la sécurité nationale. Aujourd'hui, l'Iran voit que sa ruse pour faire fléchir les Européens avec de petites concessions ne parviendra pas à arrêter le président Trump, le « bulldozer », dans sa marche sur Téhéran.

Pour nous, dans la région du Moyen-Orient, malgré le chaos et la destruction, le renversement ordonné du régime iranien est une solution idéale pour mettre fin à l'ère de chaos instaurée par Khomeiny en 1979. Avec des groupes islamistes radicaux et d'autres régimes régionaux collaborant avec lui, il a conduit la région vers une série de crises, qui ont duré près de quarante ans, et a plongé le monde entier dans la terreur et l'incertitude.

Toutefois, même s’il ne parvient pas à susciter des attentes, mon article ne se méprend pas sur le fait qu’il est très peu probable que Trump s'engagent dans une guerre directe contre l'Iran. Mais l'administration serait choquée si le régime de Téhéran se trompait et osait faire ce qu'il a fait contre l'ancienne administration américaine lorsque les marins américains ont été kidnappés et humiliés à la télévision, à la face du monde entier. Un pas insensé comme celui-ci pourrait mener à la guerre, et nous savons que les renards de Téhéran, malgré leurs nombreuses aventures, craignent les puissants.

L'Allemagne et la France ne parviendront pas à adoucir Trump, ni ses ministres et son conseiller Bolton, son nouveau ministre des Affaires étrangères, le directeur de sa nouvelle agence de renseignement ou son ministre de la Défense.

La pression énorme de Trump va s’intensifier sur l'Iran ainsi que sur les alliées de celui-ci en Irak, au Liban, en Syrie, au Soudan et au Yémen. L'administration est susceptible d’accroître ses efforts pour débarrasser le gouvernement irakien de l'infiltration iranienne dans ses institutions, forces et appareils de sécurité et financiers.

La pression atteindra le Liban, le Hezbollah, et plus encore les groupes idéologiques tels que les Frères musulmans et mettra fin aux actions du Qatar, sa politique maladroite d’alliance avec l'Iran et la Turquie. Je vois plus proche, ce que je pensais très lointain.