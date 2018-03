John Bolton : Une politique réaliste vis-à-vis de l'Iran*

Par Struan Stevenson

27 mars 2018

Le lobby du régime pro-iranien est surchargé depuis que la Maison-Blanche a annoncé que John Bolton prendrait la relève du général McMaster en tant que conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, le 9 avril.

On lit presque tous les jours dans la presse, des articles affirmant que Bolton, ancien ambassadeur à l'ONU sous le président George W. Bush, est un adepte ultra de la politique guerrière et qu’il n'hésitera pas à attaquer l'Iran. Cette frénésie médiatique a cependant révélé la source de ses prétentions hystériques qui n’est autre que les ayatollahs, les tyrans enturbannés qui oppriment le peuple iranien depuis quatre décennies.

Accuser Bolton d’être un belliciste dans les circonstances où le Moyen-Orient est ravagé par les conflits engendrés en grande partie par la politique agressive d'expansionnisme chiite de l'Iran, ne relève que de la démagogie. Il serait plus juste de qualifier Bolton de réaliste, car il a reconnu que la politique d'engagement de l'Occident aux côtés des ayatollahs n'a pas réussi à empêcher la guerre et qu’elle a en fait provoqué de nouveaux conflits, en enhardissant le régime iranien.

Il est clair, même pour le plus partial des observateurs, que si au cours de ces 40 dernières années, il y avait eu un gouvernement régulier, populaire et démocratiquement représentatif en Iran, le génocide sectaire et l'assujettissement de l'Irak voisin n'auraient jamais eu lieu, et Bachar al-Assad n'aurait pu survivre plus d'un an après le soulèvement en Syrie.

L'invasion catastrophique et stupide de l'Irak par Bush et le premier ministre britannique Tony Blair, suivie de la politique naïve de Barack Obama de retirer toutes les forces militaires américaines, a laissé ce pays à la merci de l'Iran. Le soutien des mollahs aux brutales milices chiites en Irak et leur campagne génocidaire contre la population sunnite irakienne ont ouvert les vannes de l'État islamique.

De même, le soutien de l'Iran à Assad a permis aux Russes d'intervenir en Syrie, entraînant ce conflit sanglant dans sa septième année de brutalité, entrainant la mort d'un demi-million de personnes et la plus grande crise migratoire que l'Europe ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. La faiblesse de la politique d'Obama en Syrie, comme le fait de ne pas tenir compte de ses propres lignes rouges déclarées sur l'utilisation d'armes chimiques en 2013, a aidé Assad à se maintenir au pouvoir et a également aidé Daech à se renforcer avec toutes ses conséquences mortelles.

Après l'accord nucléaire iranien et la levée des sanctions qui a libéré 150 milliards de dollars de ses avoirs gelés, loin d'investir auprès de son propre peuple, le régime dirigé par les mollahs a utilisé cet argent pour doubler ses dépenses en matière d'exportation du terrorisme par l'intermédiaire des gardiens de la révolution islamique et de la Force Qods, deux organisations terroristes inscrites sur la liste des organisations terroristes en Occident et impliquées dans presque tous les conflits au Moyen-Orient. Outre Assad en Syrie et les milices chiites brutales en Irak, l'Iran finance et ravitaille les rebelles Houthi au Yémen et le Hezbollah terroriste au Liban.

Bolton a identifié la "République islamique" de l'Iran comme la source du terrorisme au Moyen-Orient et dans le monde entier. C'est pourquoi il a osé passer au-dessus du parapet et à exprimer ouvertement son soutien au principal mouvement d'opposition démocratique iranien, les Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI ou MEK). L'ambassadeur Bolton s'est adressé aux rassemblements de masse de ce mouvement à Paris, qui attirent toujours plus de 100 000 Iraniens expatriés. Il a plaidé en faveur d'un changement de régime à Téhéran, seul moyen de rétablir la paix et la justice sociale pour les 80 millions de citoyens iraniens et de mettre fin aux conflits du Moyen-Orient. Il reconnaît que les années d'apaisement sous Obama n'ont pas empêché les conflits dans la région; au contraire cela les a encouragés.

L'Iran est le pays le plus répressif du Moyen-Orient. Il exécute plus grand nombre de personnes par habitant que n'importe quel autre pays du monde. Quatre-vingt-dix pour cent de toutes les exécutions au Moyen-Orient ont lieu en Iran, souvent en public. Le régime contrôle étroitement les médias et l'éducation. C'est une société misogyne, dominée par les hommes, avec de vastes forces de conscrits qui servent de mécanisme d'endoctrinement et de contrôle. Les forces militaires iraniennes sont maintenant au nombre de 523 000, dont 125 000 gardiens de la révolution ; le CGRI, la Gestapo du régime, dont les commandants de la ligne dure relèvent directement d'Ali Khamenei, le chef suprême despotique, et non du gouvernement civil.

Les récents soulèvements dans plus de 140 villes à travers l'Iran montrent que le peuple a ras-le-bol de cette dictature théocratique. Le peuple aspire à la liberté, à la justice, à la démocratie et à la priorité du droit, mais le CGRI et ses cohortes ont fait comme d’habitude face à leurs protestations par une répression brutale. Environ 8 000 personnes, pour la plupart de jeunes manifestants, dont beaucoup de femmes, ont été arrêtées. Au moins 14 d'entre eux ont été torturés à mort. Ce sont des crimes atroces que l'Europe a choisi d'ignorer.

Le soutien de l'Administration américaine au soulèvement national de janvier en Iran a été chaleureusement accueilli par des millions d'Iraniens qui estiment qu'ils ne sont plus isolés dans leur quête de changement. Ils savent qu'ils ont maintenant l'appui des Américains.

Il est temps que le gouvernement britannique et l'UE fassent de même. Leur politique d’apaisement à l’égard des mollahs a été une honte. Ils ont choisi de faire passer le commerce avant les droits de la personne. Toute expansion des relations politiques et économiques avec l'Iran doit être subordonnée à des progrès clairs en matière des droits de l'homme, des droits des femmes et à l'arrêt des exécutions. Les droits humains et les droits des femmes en Iran ne peuvent être compromis ou marginalisés sous prétexte de considérations politiques, commerciales ou nucléaires.

axWinston Churchill a dit un jour : "Vous avez eu le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre." Ses paroles ont une triste résonance au Moyen-Orient où l'impuissance occidentale a encouragé le régime à étendre sa révolution djihadiste en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban, laissant des centaines de milliers de morts et des millions de personnes déplacées dans sa tentative de parvenir à l'hégémonie iranienne et de créer un califat islamique chiite.

Bolton préconise une politique de fermeté à l’égard de Téhéran depuis deux décennies. Il a toujours été contre une approche de type Neville Chamberlain et il devrait maintenant être soutenu dans ses efforts pour adopter une politique résolue envers l'Iran afin d'empêcher d'autres guerres et d’effusions de sang dans la région. La politique de Chamberlain a encouragé Hitler à faire la guerre. La politique iranienne de M. Obama a encouragé le régime à exporter son terrorisme et à s'ingérer dans la région. Il n'y a qu'une seule façon d'arrêter les guerres et les conflits actuels dans la région : adopter une ligne ferme avec le régime iranien et soutenir le soulèvement populaire pour un changement démocratique en Iran.

Struan Stevenson, coordinateur de Campaign for Iran Change, a été membre du Parlement européen représentant l'Écosse (1999-2014), président de la délégation du Parlement pour les relations avec l'Irak (2009-14) et président de Friends of a Free Iran Intergroup (2004-14). Il est conférencier international sur le Moyen-Orient et président de l'Association européenne pour la liberté en Irak.

*Le texte original en anglais a été diffusé par UPI :

https://www.upi.com/John-Bolton-is-a-realist-on-Iran/3231522156093/