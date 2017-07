Des sénateurs américains écrivent à Rex Tillerson au sujet du régime iranien

Lorsque Tillerson a certifié la conformité de l’Iran par le passé, il a déclaré que bien qu'il reconnaisse que Téhéran est un États sponsors du terrorisme, il était cependant dans l'intérêt des États-Unis de certifier la conformité parce que l'examen de la politique iranienne était en cours et qu’il n'était pas opportun d'apporter des modifications importantes avant cette échéance. Cependant, trois mois se sont écoulés et les sénateurs exigent que le Secrétaire d'Etat dénonce les violations de l'accord et les activités belliqueuses de Téhéran.

Ils ont écrit : « Nous croyons qu'un changement de cette politique est attendue depuis longtemps. Comme nous approchons de la fin d'une autre période d'examen de 90 jours, les intérêts des États-Unis seraient mieux servis par un compte rendu sobre des violations du JCPOA (accord nucléaire) par l’Iran ainsi que du comportement agressif et déstabilisant du régime. »

Les sénateurs ont énuméré de nombreux termes qui ont été violés et ont donné des exemples de comportements de Téhéran qui vont à l’encontre de l'accord. Selon eux, le régime des mollahs continue d'agir agressivement envers ses voisins, parraine le terrorisme et oppriment son peuple. « À la lumière de ces actions, il n'y a tout simplement aucune base pour certifier que la sécurité nationale américaine est renforcée par la poursuite de l’allégement des sanctions. En fait, la poursuite de la politique actuelle équivaudrait à récompenser la belligérance de Téhéran. »