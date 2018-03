Mike Pence : Trump va se retirer de l’accord nucléaire iranien si les lacunes ne sont pas corrigées

Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a promis que Donald Trump retirerait les États-Unis de l'accord nucléaire de 2015 entre six puissances mondiales et le régime iranien en mai, à moins que les législateurs des deux côtés de l'Atlantique ne s'entendent pour corriger les principales lacunes de l'accord.

S'adressant à l'AIPAC, à Washington DC, Pence a déclaré : « Ne vous y trompez pas, c'est leur dernière chance. Si l'accord nucléaire iranien n'est pas corrigé dans les mois à venir, les États-Unis d'Amérique s’en retireront immédiatement. »

Il a ajouté : « Les États-Unis d'Amérique ne permettront jamais à l'Iran d'acquérir une arme nucléaire. »

Allègement des sanctions

En janvier dernier, Trump avait déjà élargi les sanctions nucléaires en prenant des sanctions ciblées contre des individus ayant des liens avec la répression des manifestants en Iran pendant les manifestations anti-régime généralisées et toujours en cours.

Trump a fixé au 12 mai la date limite pour corriger les lacunes de l'accord nucléaire, sans quoi il retirerait les États-Unis de l'accord qu’il a déjà qualifié de « pire accord jamais conclu ».

Pence a promis que Trump ne ferait plus une telle concession si ces lacunes n'étaient pas corrigées.

Voici les corrections que Trump souhaite inclure :

• supprimer l'échéance de certaines restrictions nucléaires, connues sous le nom de clauses de temporisation, qui ne font que retarder l’acquisition par l'Iran d'une arme nucléaire, non pas la supprimer

• imposer des sanctions automatiques si Téhéran viole l'accord, sans avoir à passer par le Congrès

• permettre à des inspecteurs nucléaires indépendants d'inspecter tous les sites nucléaires en Iran avec ou sans préavis

L'accord nucléaire, qui a été approuvé par Téhéran, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine) et l'Allemagne, était censé faire reculer le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions.

Les aventures militaires déstabilisatrices de Téhéran

Pence a également déclaré que Téhéran avait dépensé 4 milliards de dollars pour financer des groupes terroristes rien qu'en 2017, notamment en soutenant le Hezbollah au Liban et les houthites au Yémen et d’autres groupes extrémistes en Irak et en Syrie.

Il a déclaré : « Les provocations dangereuses ne passeront pas inaperçues par les États-Unis ou nos alliés. »

L'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Nikki Haley, qui a récemment exercé des pressions pour obtenir une résolution de l'ONU condamnant Téhéran pour avoir fourni aux Houthites yéménites les missiles balistiques qu'ils ont tirés sur l'Arabie saoudite, comme l'ont prouvé des experts de l'ONU. La résolution a été rejetée par la Russie, l’alliée des mollahs.