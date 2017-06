LIVRE : Où va l’Iran ?

« Où va l’Iran ? », est un ouvrage collectif paru en mai 2017 aux éditions «Autrement », 314 pages, un regard croisé sur le régime et ses jeux d’influence. Un collectif d'experts de tous horizons analyse la situation économique, politique et sociale du pays et offre un point de vue unique sur la stratégie diplomatique et militaire, ainsi que sur les interférences régionales, pour mieux saisir les jeux d'influence du régime.

Un tableau tout en nuances et une grille de lecture précieuse pour penser l'Iran contemporain et porter un regard sur l'avenir. Assistons-nous à l'amorce d'une ouverture ou au déclin de la théocratie. L’Iran, où les principaux droits humains sont quotidiennement bafoués, est au cœur des préoccupations moyen-orientales et mondiales.

Préfacé par Frédéric Encel, chercheur en géopolitique, et coordonné avec la Fondation d'Études pour le Moyen-Orient (FEMO), l’ouvrage apporte un éclairage expert sur les questions complexes du Moyen-Orient et enrichit le débat sur la situation stratégique de cette région.



Avec les contributions de :

Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) :

« Un Pari raté : l’accord nucléaire et le comportement stratégique de l’Iran »

François Colcombet, Président de la Fondation d’Études pour le Moyen-Orient, ancien conseillé à la Cour de cassation :

« Un regard sur l’histoire politique contemporaine en Iran »



Alejo Vidal Quadras, Pr. de physique atomique et nucléaire et ancien vice-président du Parlement Européen :

« La dimension militaire, face cachée du programme nucléaire iranien »

Yves Bonnet, Préfet honoraire, ancien directeur de la DST :

« Les Gardiens de la révolution, une force terroriste ? »

Mohammad Amin, spécialiste de l’économie politique, chercheur associé à la Fondation d’Études pour le Moyen-Orient :

« De l’inextricable contradiction entre politique et économie en Iran »

Mikaël Bennilouche, maître de conférences à l’université de Picardie-Jules Verne :

« Le rôle de l’Union européenne dans les mesures prises contre les intérêts iraniens dans la lutte contre le terrorisme »

Simin Nouri, présidente de l'Association des Femmes Iraniennes en France (AFIF), et membre du Comité de soutien aux droits de l’Homme en Iran (CSDHI) :

« Les droits humains en Iran : état des lieux »



Walid Phares, universitaire et chercheur à la Stratégie globales de la National Defense University de Washington, conseiller de Donald Trump en matière de politique étrangère pendant la campagne électorale américaine :

« Les Racines de la menace terroriste iranienne »



Lincoln Bloomfield, président du conseil d'administration du Henry L. Stimson Center, think tank de sécurité non partisane à Washington DC, il a servi comme secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires politiques et militaires de 2001 à 2005 :

« Téhéran tire profit de l'absence de vision commune globale sur l'Iran »

Ramesh Sepehrrad et Reza Bulorchi, la première est experte à l'École d'Analyse et de Résolution de Conflit (SCAR) de l'université de George Mason en Virginie, le second est analyste de la politique iranienne, basé à Washington :

« Élection présidentielle iranienne et les calculs du Guide suprême »