Les Nations Unies doivent enquêter sur le massacre des prisonniers politiques en 1988 en Iran – l’écossais Struan Stevenson

« Si l’ONU veut conserver ne serait-ce qu’une parcelle de légitimité, elle doit lancer une enquête complète et indépendante sur ce crime effroyable et insister sur l’arrestation et le procès pour crimes contre l’humanité de Khamenei, Rohani et des autres meurtriers dont l’Occident continue de serrer les mains souillées de sang, » a écrit dans le Herald Scotland, Struan Stevenson, ancien eurodéputé écossais et actuel président de l’Association européenne pour la liberté en Irak. Ci-dessous le texte de l’article publié dans le Herald Scotland :

Des crimes contre l’humanité que le monde ne peut se permettre de laisser impunis.

L’Assemblée générale de l’ONU discutera d’un rapport sur la situation des droits de l’homme en Iran plus tard au cours de ce mois. Le Rapporteur spécial des Nations-Unies sur l’Iran, l’auteur du rapport, a été interdit d’accès au pays, mais en se basant sur des centaines d’interviews, et des analyses méticuleuses, il a décrit la situation en Iran comme étant catastrophique. Il a noté l’accroissement dramatique des exécutions, la plupart en public, sous la gouvernance prétendue « modérée » d’Hassan Rohani. Quelques 3000 exécutions ont eu lieu durant ses trois ans au pouvoir.

Bien que le rapport sur les droits de l'homme en Iran ait mis à nu l'horrible record d'arrestations arbitraires, de tortures et d'exécutions systématiques imposées par le régime théocratique, de nombreux Etats membres de l'ONU demandent une enquête complète et indépendante sur l'exécution sommaire de plus de 30 000 prisonniers politiques en Iran au cours de l'été 1988 dans une atrocité qui doit figurer parmi les crimes les plus horribles contre l'humanité de la fin du 20e siècle. La grande majorité des victimes étaient des activistes de l'opposition, les membres de l’Organisation des Moudjahidine du Peuple d'Iran (OMPI/MEK). Les exécutions massives, dans les prisons à travers l'Iran, ont été menées sur la base d'une fatwa du Guide Suprême du régime de l’époque, l'ayatollah psychotique et meurtrier Ruhollah Khomeyni.

Un « comité de la mort » a approuvé toutes les peines. Mostafa Pour-Mohammadi, chef de ce « comité », est le ministre de la Justice du président Rohani. D'autres membres du « comité » occupent des positions importantes au sein du régime des mollahs.

Quand Khomeini a été interrogé sur les personnes qui avaient déjà purgé leur peine et ont été libérées de prison, ou celles qui avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement, il a ordonné qu'ils soient tous mis à mort. Il a décrété qu'il ne devrait y avoir aucune pitié pour personne, y compris les adolescents. Il a affirmé que même les femmes enceintes ne devraient pas être épargnées ou bien avoir la chance de mettre leurs bébés au monde.

Des tribunaux bidons ont été mis en place à Téhéran et dans plusieurs villes d'Iran et les prisonniers politiques de l'OMPI / MEK ont été transportés devant un juge de la charia qui a demandé à savoir s'ils appuyaient les Moudjahidine. Ceux qui ont répondu affirmativement ont été condamnés à une exécution immédiate. Ces essais simulés ont pris, en moyenne, deux minutes. On estime que 30 000 prisonniers politiques ont été pendus à des grues par lots de 10 toutes les 15 minutes, de l'aube au crépuscule, entre les mois d’août et celui de décembre de cette même année.

La vérité au sujet de cet horrible génocide a été révélée le 9 août dernier lorsque le fils du grand ayatollah Hossein-Ali Montazeri, ancien Guide Suprême de la République islamique et nommé successeur de l'ayatollah Khomeiny, a publié un enregistrement audio jusque-là inconnu dans lequel Montazeri a reconnu que le massacre avait eu lieu et avait été ordonné aux plus hauts niveaux.

On entend Montazeri dire à une réunion du « comité » que ce comité est responsable d'un crime contre l'humanité. Il dit : « Le plus grand crime commis pendant le règne de la République islamique, pour lequel l'histoire nous condamnera, a été commis par vous. À l’avenir, vos noms seront gravés dans les annales de l’histoire comme des criminels. » En raison de ces protestations directes, le grand ayatollah a été rejeté comme héritier du Guide Suprême par Khomeiny et placé en résidence surveillée jusqu'à sa mort en 2009. Pendant ce temps, le fils de Montazeri a été accusé d'avoir déconsidéré la République islamique et pourrait être condamné à la peine de mort.

Le monde ne peut permettre que ce crime épouvantable reste impuni quand nous savons que les meurtriers sont non seulement en vie, mais aussi en position de pouvoir. Le ministre de la Justice a reconnu sa culpabilité, se vantant publiquement qu'il était « fier d'accomplir la volonté de Dieu en ordonnant les exécutions » et en demandant même que les derniers partisans de l'OMPI soient exécutés. Le Président Rohani, était commandant en chef adjoint des forces armées du régime à l'époque. Il était au courant de l'extermination des prisonniers politiques et doit également être tenu pour responsable.

Si l'on veut que l'ONU conserve toute légitimité, elle doit lancer une enquête complète et indépendante sur ce crime épouvantable et insister sur l'arrestation et le procès pour crimes contre l'humanité de Khamenei, Rohani et des autres meurtriers dont les mains ensanglantées continuent à trembler.

Struan Stevenson, ancien eurodéputé conservateur représentant l'Écosse, est président de l'Association européenne pour la liberté en Irak.