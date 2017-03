L’ancien vice-président irakien : le régime iranien conduit au bain de sang, aux catastrophes et aux guerres au Moyen-Orient

Alors que le président Trump commence à définir sa politique pour le Moyen-Orient, il trouvera une région dans le chaos – et des choix impossibles à venir. Mais dans une interview exclusive avec Fox News, l'ancien vice-président d'Irak, Ayad Allawi, a dit qu'il attend avec optimisme les politiques du président, alors qu'il regarde tristement les erreurs de l'ancien président Barack Obama.

Rapporté par Fox News le 5 Mars 2017. Ce qui suit est le texte intégral.

Allawi est maintenant en mesure de s'ouvrir sur les grandes erreurs d'Obama qui, selon les critiques, ont mis l'Irak dans la tourmente et dont Trump devra s'occuper.

L'erreur principale d'Obama, affirme Allawi, était son désengagement d'un pays et d'une région qui avaient désespérément besoin du soutien des États-Unis. À une époque où l'Irak ne pouvait pas s’appuyer sur ses propres forces, Obama s’en est allé – laissant un vide à combler pour l'Iran. La nouvelle influence de l'Iran, dit-il, est la cause d’une grande partie du carnage.

Allawi, qui a également servi comme Premier ministre intérimaire en 2014-2015, a été très clair sur l'impact de l'Iran.

« Il conduit au carnage, aux catastrophes et aux guerres au Moyen-Orient ... Il a été un facteur de déstabilisation. Il déstabilise l'Irak, déstabilise la Syrie et déstabilise d'autres régions. »

Cette influence iranienne, a-t-il déclaré, pourrait être fermement reconstituée jusqu’à Obama. En 2010, Allawi a remporté les élections en Irak, remportant les sièges, mais a mis sous pression par l'administration Obama pour abdiquer – à travers une ingérence directe dans le système politique.

Finalement Obama a suivi sa voie, et Nouri Al Maliki, soutenu par l’Iran, s’est ingéré. C'est à ce moment qu’Allawi a vu un tournant décisif pour l'Irak... Aujourd'hui, de vastes parties de l'armée sont sous le contrôle iranien (via leur soutien aux milices chiites) et de nombreuses institutions étatiques répondent également à l'Iran.

Allawi ne croit pas non plus que la bataille contre DAECH soit la dernière.

« Je peux voir beaucoup de problèmes qui surgiront après que DAECH soit battu parce que je dis toujours que non seulement la victoire militaire contre DAECH est importante, il doit être soutenu par des gains politiques. »

Allawi dit espérer unir l'Irak – les sunnites, les chiites et les kurdes – mais reconnaît que ce ne sera pas facile – l’Irak est englouti dans le sectarisme – et beaucoup dans la région, en particulier l'Iran, prospèrent grâce à la division.

Il espère également que le soutien au niveau des États-Unis fait des progrès. Nous avons besoin de l'influence politique des États-Unis pour aider l'Irak et pour développer l'Irak. »