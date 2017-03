L'ambassadrice US à l'Onu veut éjecter l'Iran de Syrie

NATIONS UNIES, 9 mars (Reuters) - Les Etats-Unis soutiennent le processus de paix en Syrie sous l'égide des Nations unies, a déclaré mercredi l'ambassadrice américaine à l'Onu, qui a dit souhaiter que la Syrie ne soit plus "un sanctuaire pour les terroristes" et, plus important encore, que "l'Iran et ses affidé en soient chassés".

Nikki Haley s'exprimait devant des journalistes après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité pendant laquelle l'émissaire de l'Onu pour la Syrie, Staffan de Mistura, a informé les membres du résultat des discussions de Genève.

La représentante américaine n'a pas voulu répondre aux questions sur l'avenir du président syrien Bachar al Assad. "Il s'agit maintenant de trouver une solution politique... et cela signifie en clair que la Syrie ne peut plus être un sanctuaire pour les terroristes, que nous devons nous assurer que l'Iran et ses affidés en sont chassés", a--t-elle dit.

Téhéran a déployé des troupes d'élites en Syrie et soutient aussi de nombreuses milices, dont le Hezbollah libanais.