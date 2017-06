Syrie: Trump exhorte la Russie à contenir le régime et l'Iran

AFP - Donald Trump a exhorté mercredi la Russie à "contenir" le régime syrien et l'Iran et à collaborer pour mettre fin à la guerre, dans un climat tendu entre les deux grandes puissances. M. Trump a reçu à la Maison Blanche le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, une première rencontre exceptionnelle pour le président américain avec un haut responsable russe, venu chercher le soutien de Washington à un projet de Moscou destiné à faire baisser le niveau de violences en Syrie.

Après une "très, très bonne rencontre" dans le Bureau ovale, selon Donald Trump, ce dernier a pressé son invité de faire en sorte que Moscou "contienne" ses alliés: les forces du président syrien Bachar al-Assad, Téhéran et tous les groupes qu'il soutient.

Le milliardaire républicain, qui milite depuis longtemps pour un rapprochement avec la Russie, a "souligné la nécessité de travailler ensemble pour mettre un terme au conflit en Syrie", selon l'exécutif américain.

Le 4 mai à Astana, la Russie, la Turquie et l'Iran ont paraphé une proposition russe, entrée en vigueur samedi en Syrie, qui prévoit quatre "zones de désescalade", doublées de "zones de sécurité" avec postes de contrôle et centres de surveillance tenus par les forces de pays garants et éventuellement par "d'autres parties".

Les États-Unis, qui n'étaient qu'observateurs dans la capitale kazakhe, avaient accueilli ce projet avec la plus grande prudence.

