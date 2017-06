Ryad dit avoir capturé trois membres des Gardiens de la révolution iraniennes

Avec AFP - L'Arabie saoudite a dit lundi avoir capturé trois membres des Gardiens de la révolution, armée d'élite du régime iranien, à bord d'une embarcation chargée d'explosifs et destinée à commettre un attentat contre un gisement pétrolier dans le Golfe.

Les accusations saoudiennes surviennent à un moment de fortes tensions avec l'Iran, grand rival régional et bête noire de Ryad.

Les trois membres des Gardiens de la révolution "sont actuellement interrogés par les autorités", a affirmé le ministère saoudien de l'Information dans un communiqué.

"Il est clair qu'il s'agissait d'un acte terroriste en préparation dans les eaux territoriales saoudiennes en vue de causer des dommages importants aux personnes et aux biens", selon le ministère.

Ce communiqué a été publié plus de 12 heures après que l'Arabie saoudite eut fait état d'une saisie d'armes à bord d'une embarcation dans les eaux territoriales saoudiennes qui se dirigeait à "grande vitesse" avec deux autres vers le gisement pétrolier offshore de Marjan vendredi vers 20H30 locales.

Le gouvernement saoudien avait alors indiqué que la marine saoudienne avait procédé à des tirs de sommation et réussi à immobiliser l'une des embarcations alors que les deux autres ont pris la fuite.

Le communiqué n'avait pas fait état d'explosifs et n'avait pas fourni de détails sur le type d'armes saisies, parlant seulement d'"armes destinées à des actions subversives".

Il n'avait pas non plus évoqué une quelconque interpellation, affirmant que les embarcations portaient des drapeaux blanc et rouge.