Rohani salue les Pasdaran pendant une réunion avec des commandants terroristes

Hassan Rohani, le président du régime iranien, a rencontré lundi les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique (Pasdaran) et les a salué. Le général Mohammad-Ali Jafari, le commandant des Pasdaran, et le général Qassem Soleimani, le commandant de la Force Qods des Pasdaran – deux éléments extremistes du régime iranien – étaient tous les deux présents à cette réunion.

Les médias officiels du régime ont rapporté lundi que pendant la rencontre, Rohani a appelé à l’unité des forces armées pour mettre en œuvre l’agenda du Guide suprême des mollahs, Ali Khamenei. Les commandants terroristes ont rapporté à Rohani au sujet des leurs activités et ont remercié le gouvernement pour son soutien au développement des capacités balistiques des pasdaran.

Entre-temps, la Chambre américaine des représentants s'est prononcée à une très large majorité en faveur de sanctions par les Etats-Unis à l'Iran en raison du programme balistiques des pasdaran et leur soutien au terrorisme.

Le texte, adopté mardi par 419 voix contre trois, doit maintenant être approuvé au Sénat et promulgué ou non par le président. On ignore la date du vote à la chambre haute.

Lire aussi: