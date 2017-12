Opérations de cyber espionnage contre Saad Hariri par le régime iranien

Le Figaro a rapporté que le régime iranien a lancé une opération majeure de cyber espionnage contre l’ancien Premier ministre libanais, Saad Hariri, et plusieurs membres de son gouvernement pour aider le Hezbollah lors des prochaines élections libanaises.

Le Figaro a écrit : « Le régime iranien prévoit d’influencer les élections de 2018 au Liban et d’étendre son influence au Moyen-Orient grâce à de larges opérations de piratage informatique… Les services de renseignements occidentaux ont conclu que les hackers des opérations de piratage appelées « plate-forme pétrolière » sont financées par le ministère iranien de la Défense. »

Citant un service de renseignements occidental, le Figaro a ajouté,: « Au même moment que la récente crise provoquée par la démission inattendue de Saad Hariri…, un groupe de pirates informatiques iraniens … ont attaqué les serveurs des bureaux du Premier ministre libanais, du président et du ministre de la Justice, ainsi que ceux des affaires étrangères, de l’armée et de plusieurs banques libanaises. »

Une source au sein des renseignements occidentaux a déclaré : « En fait, les pirates du régime iranien… piratent les serveurs libanais depuis des mois. Ils ont notamment accédé aux comptes de Saad Hariri et de Michel Aoun. À l’approche des prochaines élections, leur but est clair : ils souhaitent mettre le Hezbollah dans une meilleure position en obtenant des informations sur ses rivaux… Ces cyber attaques sont coordonnés et ont lieu à un niveau stratégique. »

Le Figaro a ajouté : « (Par le passé,) les pirates informatiques iraniens ont également essayé de pénétrer dans les serveurs du gouvernement américain pour obtenir des informations secrètes concernant la position du gouvernement Obama pendant les négociations sur le nucléaire… et les sanctions possibles de Washington. »