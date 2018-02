La France demande à l’Iran de faire cesser les bombardements des populations civiles en Syrie

Avec Reuters – Le ministre français des Affaires étrangères a condamné jeudi une série de bombardements dans les zones rebelles en Syrie et a demandé à la Russie et à l’Iran, en tant qu’alliés de Damas, de mettre fin rapidement à ses attaques pour laisser entrer l’aide humanitaire dans ces régions.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Agnes Von der Muhll, a déclaré : « La Russie et l’Iran doivent rapidement, en tant que garants du processus d’Astana et allié du régime de Damas, faire cessez les bombardements. Ainsi l’aide humanitaire pourra arriver sans heurt et sans pertes pour ceux qui en ont besoin. »

Elle a décrit les attaques dans la province d’Idlib et de l’est de la Ghouta comme « inacceptables ». Elles visent les hôpitaux et les civils, ce qui est une violation des lois humanitaires internationales.