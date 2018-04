Le danger la présence des forces iraniennes en Syrie

Le président américain a justifié ces derniers jours son envie de retrait rapide par la victoire militaire contre le groupe Etat islamique (EI). Et comme la présence de quelque 2.000 soldats américains a officiellement pour seul objectif la guerre contre les jihadistes, l'équation semblait simple: "il est temps de rentrer à la maison".

Mais ses alliés occidentaux, ainsi que ses propres conseillers militaires et diplomatiques, sont montés au créneau.

Rex Tillerson, alors secrétaire d'Etat avant son limogeage, avait défendu en janvier le maintien d'une "présence militaire et diplomatique en Syrie". Il avait aussi fait le lien avec la nécessité d'aboutir au départ du président Bachar al-Assad -- même si cela ne fait pas partie des objectifs officiels et alors que la base juridique de l'engagement militaire des Etats-Unis fait l'objet d'un débat au Congrès américain.

Rex Tillerson avait aussi prévenu qu'un "désengagement américain" fournirait à l'Iran, soutien de Damas, "une occasion en or pour renforcer encore davantage ses positions en Syrie".

C'est l'autre grande crainte des experts, au moment où le régime Assad et ses alliés iraniens et russes s'affichent de plus en plus comme les vainqueurs sur le terrain après sept ans de guerre.

Donald Trump a fait de l'Iran sa bête noire au Moyen-Orient, et menace de se retirer de l'accord de 2015 censé empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique, trop peu contraignant à ses yeux. "Cela

créerait une illusion de dureté sur l'Iran, sans conséquences", s'alarme l'ex-diplomate Denis Ross dans une tribune dans le Washington Post. "L'Iran est dangereux avant tout par son expansion dans la région"

et son "endiguement" devrait "être la priorité de l'administration Trump", plaide-t-il. "Or ce n'est pas le cas, puisque Trump dit clairement qu'il veut que +d'autres s'en occupent à présent."