La Ligue arabe condamne l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes

La Ligue arabe a réclamé dimanche une enquête internationale sur l'utilisation "criminelle" des armes chimiques en Syrie et a condamné "l'ingérence" de l'Iran dans les affaires d'un certain nombre de ses pays membres, a rapporté Reuters.

"Nous soulignons notre condamnation absolue de l'utilisation des armes chimiques contre le peuple syrien et nous exigeons une enquête internationale indépendante afin de garantir l'application du droit international contre quiconque qui s'avérerait avoir utilisé des armes chimiques", lit-on dans un communiqué distribué aux journalistes à Dhahran.

Le communiqué de fin de sommet de la Ligue arabe appelle à un renforcement des sanctions internationales contre le régime iranien, grand allié de Bachar Assad et demande à Téhéran de retirer "ses milices" de Syrie et du Yémen. "Le sommet condamne l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes, que ce soit en provoquant des affrontements confessionnels, en implantant des milices dans des pays arabes comme le Liban, l'Irak et le Yémen ou en accueillant des terroristes d'Al Qaïda", a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Djoubeïr lors d'une conférence de presse.