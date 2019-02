Appel à Manifester pour la liberté et le changement de régime en Iran

Au seuil du 40e anniversaire de la chute du chah (février 1979), alors que la dictature religieuse est plus que jamais embourbée dans des crises incurables et que les Iraniens se soulèvent dans le pays pour réclamer les libertés fondamentales, les manifestants à Paris déclareront leur soutien à la liberté et la démocratie en Iran et à l’alternative démocratique incarnée par le Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI).

Le Comité français pour un Iran démocratique (CFID) appelle à une grande manifestation le vendredi 8 février 2019 contre les violations graves et massives des droits humains en Iran et les agissements terroristes du régime iranien sur le sol européen contre son opposition.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé le 8 janvier dernier, à l’unanimité des Etats-membres, d’inscrire sur la liste des groupes terroristes, une branche du ministère iranien du Renseignement responsable d’un projet d’attentat contre un rassemblement des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI), déjoué le 30 juin 2018 à Villepinte.

Surfant sur la vague de la révolution contre la dictature monarchiste en Iran, les mollahs ont trahi la cause de cette grande révolution pour «l’indépendance, la liberté et la république », et ont instauré à la place une dictature religieuse.

Cette initiative est soutenue par plusieurs maires d’arrondissement de Paris, de nombreuses associations de défense des droits humains et par le Comité de parlementaires pour un Iran démocratique à l’Assemblée nationale (CPID).