Les dernières infos sur le soulèvement en Iran bilan 251 manifestants tués

Dernières nouvelles du soulèvement en Iran par le réseau de l’OMPI à l'intérieur de l'Iran - 20 novembre 2019

· 251 manifestants sont confirmés morts. Le nombre réel est plus élevé et des rapports mis à jour seront fournis.

· Des manifestations anti-régime ont été confirmées dans au moins 144 villes en Iran

· Au moins 3 500 manifestants ont été blessés.

· Les habitants de la ville de Marivan (Kurdistan iranien) sont en grève générale aujourd'hui.

· Le colonel Sadeq Moniyat du Corps des Gardiens de la révolution, commandant des pasdaran à Chadegan (province du Khouzestan), a été grièvement blessé lors d'une confrontation avec des manifestants (la photo jointe le montre avec Qassem Soleimani chef de la force Qods des Gardiens de la révolution)

· Le régime a mis en place une répression absolue sur Internet afin de mettre un terme aux à la diffusion de l’information sur les manifestations depuis l'Iran.

La portée du soulèvement:

Les manifestants ont pris pour cible des centres gouvernementaux et de la répression dans tout le pays.

Le 20 novembre, le brigadier général de Gardiens de la révolution, Abdullah Ganji a affirmé que : «Les attaques contre des centres sensibles, y compris des centres militaires et de sécurité, ont constitué une caractéristique unique de ce cycle et ont peut-être entraîné des pertes humaines. Des dizaines de postes de police et des bureaux des Gardiens de la révolution et de Bassij (la milice) ont été attaqués à l'aide d'armes à feu et de couteaux. Des dizaines de forces de Bassij ont été encerclées à divers endroits et ont été tués. Ainsi, ces cibles indiquent le niveau de violence et que les manifestations ont été dirigées et guidées. "

Kayhan, quotidien du régime (sous le contrôle direct d'Ali Khamenei), 20 novembre:

· 300 manifestants ont pris d'assaut 300 succursales des banques à Téhéran, 63 à Ispahan, 40 à Khoramabad et toutes les succursales à Fardis (Karaj).

· 180 stations-service à travers le pays ont été incendiées ou détruites par les manifestants.

Agence de presse Fars (affiliée aux Pasdaran): 80 magasins appartenant à CGRI ont été incendiés.