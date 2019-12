Maryam Radjavi à la Messe de Minuit à Tirana en Albanie

Maryam Radjavi, présidente élue du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), a assisté à la Messe de Minuit, célébrant la naissance de Jésus-Christ, dans l’église catholique Saint Paul de Tirana, le 24 décembre 2019.

Dans son homélie de Noël, le père George-Antonio Frendo, archevêque de Tirana et Durres, a souhaité la bienvenue aux personnalités présentes : « Je vous salue Monsieur le Président (Ilir Meta, Président albanais). Je suis ravi de vous compter parmi nous. Nous sommes honorés par votre présence dans cette magnifique célébration. Je salue aussi Mme Radjavi, représentant la communauté iranienne dans notre pays. Nous prions pour ceux qui dans votre pays sont opprimés et qui souffrent. »

Mme Radjavi a fait part de sa gratitude à l’archevêque Frendo et lui a offert un recueil de noms de 20.000 martyrs des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI). Elle a expliqué que le peuple iranien paie le tribut le plus élevé possible dans sa lutte pour débarrasser l’Iran du fascisme religieux au pouvoir. Mme Radjavi a exprimé l’espoir que dans l’Iran de demain, tous les secteurs de la société iranienne, sans tenir compte de leur religion, tradition ou origine ethnique, vivront côte à côte en toute liberté et égalité.

Presenting the list of 20,000 PMOI/MEK martyrs to Archbishop George Anthony Frendo, and thanking him for his sympathies with the suffering people of #Iran under the rule of religious fascism #IranProtests pic.twitter.com/XPJ2yVRLyl — Maryam Rajavi (@Maryam_Rajavi) December 25, 2019

Plusieurs dirigeants albanais et personnalités distinguées, dont le président Ilir Meta, Monika Kryemadhi, dirigeante du mouvement socialiste pour l’intégration et épouse du président, Elona Gjebra, secrétaire de la commission des Affaires étrangères du parlement et ancienne vice-ministre de l’Intérieur, ainsi que Diana Culi, célèbre écrivaine albanaise, assistaient aussi à cette messe.