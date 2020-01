Mort de Soleimani : un groupe de l'opposition iranienne en exil appelle à "expulser les mollahs de la région"

APF - La dirigeante des Moudjahidine du peuple, un groupe de l'opposition iranienne en exil, a appelé vendredi à "expulser les mollahs de la région", après la mort en Irak du général iranien Kassem Soleimani, tué dans un raid américain, selon un communiqué du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI).

Selon ce communiqué du CNRI, sa présidente Maryam Radjavi a qualifié l'opération "de coup irréparable pour le régime des mollahs".

"Mme Radjavi a souligné que le moment était venu d'expulser les mollahs de la région, en particulier d'Irak, de Syrie et du Liban, et d'expulser le Corps des Gardiens de la révolution de ces pays", est-il indiqué dans le communiqué, qui fustige le "joug du fascisme religieux au pouvoir en Iran".

Le puissant général iranien Kassem Soleimani, figure clé de l'influence de la République islamique au Moyen-Orient, ainsi que l'Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hachd al-Chaabi pro-iranien, ont été tués tôt vendredi dans un raid américain à Bagdad.

"Avec son élimination, le processus de renversement des mollahs sera grandement accéléré", a souligné le CNRI, selon lequel "Kassem Soleimani a été l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'Iran", "personnellement impliqué dans le massacre de centaines de milliers de personnes dans la région".

"Il était également le cerveau du massacre des Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI/MEK) au camp d'Achraf en Irak, et de nombreuses autres opérations terroristes contre la résistance iranienne dans ce pays, en Iran et ailleurs", poursuit le communiqué qui qualifie aussi de "criminel" et "meurtrier notoire" Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran désormais intégrés à l'État irakien.

"La communauté internationale, en particulier l'Union européenne, doit mettre fin à la politique d'apaisement et reconnaître le droit du peuple iranien à résister et à se lever pour la liberté, et reconnaître la souveraineté populaire au lieu du pouvoir des mollahs", a plaidé Mme Radjavi.

Source ; AFP