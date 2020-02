Giulio Terzi, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Italie et membre du conseil consultatif de United Against Nuclear Iran (UANI), a déclaré que plutôt que d'inviter Zarif à ces événements, l'Union européenne devrait suivre la voie américaine et commencer à soumettre Zarif à des sanctions et à limiter ses déplacements.

Terzi, ancien Représentant permanent de l'Italie auprès des Nations Unies, a écrit: «Zarif est un agent clé du Guide suprême, agissant essentiellement en tant que ministre de la propagande. Néanmoins, un nombre choquant de dirigeants européens semblent ignorer ce fait. »

Le peuple iranien ne veut rien de moins que le renversement du régime et des sanctions accrues contre Zarif et les autres dirigeants du régime.

Comment savons-nous ce que veut le peuple iranien? Eh bien, lors de leurs soulèvements les plus récents, en novembre et janvier, les iraniens ont scandé "à bas le dictateur" et "à bas Khamenei". Le régime a lancé une répression brutale et a tué 1 500 personnes, mais a refusé d'admettre ce crime.

Terzi a écrit: «La désinformation iranienne - qui parvient en grande partie directement au monde via le ministère des Affaires étrangères - a déjà convaincu une grande partie du monde qu'il n'y a tout simplement pas d'autre solution que de traiter le régime selon ses propres termes. Bien sûr, cela ne mènera pas à la guerre. Malgré la stratégie de pression maximale des États-Unis, nous ne sommes pas plus près de la guerre qu'en 2018. En fait, nous pouvons être plus éloignés, car le régime est plus faible que jamais et pourrait bientôt s'effondrer.

Terzi a conseillé à l'UE de prendre ces mesures pour soutenir le peuple iranien:

Ouvrir une enquête sur la conduite malveillante du régime, en particulier au cours des trois derniers mois.

Demander instamment aux Nations Unies d'envoyer une mission d'enquête en Iran pour enquêter sur les circonstances de la mort et des blessures des manifestants et pour visiter les prisons et les prisonniers iraniens.

Exigez que le Conseil de sécurité de l'ONU lance une enquête sur le massacre de 30 000 prisonniers politiques en 1988, car les responsables de ce crime contre l’humanité continuent de détenir les postes clé du pouvoir et de réprimer les Iraniens.