Nouvelles sanctions US contre l'Iran, dont une prison à Téhéran

Les Etats-Unis ont imposé mercredi des sanctions à six Iraniens et trois entités, dont la prison d'Evin à Téhéran, dans le cadre du rétablissement des sanctions contre la République islamique, a rapporté Reuters.

Les sanctions, publiées sur le site du Trésor américain, visent également le groupuscule Ansar-e ezbollah et le groupe de programmation Hanista.

La semaine dernière, les Etats-Unis ont imposé des sanctions à cinq Iraniens soupçonnés d'avoir fourni des armes aux insurgés chiites houthis du Yémen mais aussi plusieurs compagnies aériennes iraniennes et turques.

Si le régime veut sortir du marasme dans lequel il s’est engouffré et éviter des sanctions paralysantes, il doit se conformer aux attentes de la communauté internationale et de la population iranienne. Il devra aussi répondre aux « préoccupations largement partagées liées au programme balistique de l’Iran et à ses activités régionales déstabilisatrices, en particulier en Syrie, en Irak et au Yémen », ont déclaré Emmanuel Macron,Theresa May et Angela Merkel, dans une déclaration conjointe le 8 mai suite à la décision du président américain de sortir de l’accord nucléaire et d’imposer de nouvelles sanctions contre le régime.