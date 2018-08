British Airways annonce l'arrêt dans un mois de ses vols vers l'Iran - AFP

AFP - La compagnie aérienne britannique British Airways a annoncé jeudi l'arrêt d'ici un mois de ses vols vers l'Iran, qui ne font plus recette dans le contexte de l'entrée en vigueur des sanctions américaines.

British Airways explique dans un communiqué avoir décidé de suspendre ses vols entre Londres et Téhéran, considérant qu'ils n'étaient à l'heure actuelle "pas viables commercialement".

Le transporteur présente ses excuses aux voyageurs qui prévoyaient de se rendre en Iran et indique discuter avec des compagnies aériennes partenaires afin de proposer de nouvelles réservations à ces clients.

British Airways pourra alternativement proposer un remboursement ou la possibilité d'avancer son vol, précise la compagnie.

Le dernier vol vers Téhéran aura lieu le 22 septembre et celui en provenance de la capitale iranienne le 23.

La compagnie avait repris ses vols directs vers l'Iran il y a deux ans quand les sanctions contre l'Iran avaient été assouplies, rappelle la BBC.

En dehors de British Airways, d'autres compagnies européennes déservent l'Iran comme Air France et Lufthansa.

Mais le retrait américain de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien et l'entrée en vigueur début août de dures sanctions économiques ont changé les choses et remettent en cause plusieurs projets d'investissement d'entreprises européennes.

L'allemand Daimler, le numéro un mondial de la voiture haut de gamme et des camions, a notamment jeté l'éponge, tandis que le français PSA prépare la suspension de ses activités.

Dans d'autres secteurs, le groupe de gaz industriel français Air Liquide a arrêté ses activités commerciales dans le pays, alors que le géant pétrolier français Total s'est officiellement désengagé de ses projets d'investissements de plusieurs milliards de dollars dans le pays.