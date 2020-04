Par Pooya Stone

Alors que le peuple iranien lutte contre le nouveau coronavirus, le gouvernement cherche à atteindre des intérêts économiques et politiques à travers cette crise sanitaire inquiétante.

À cet égard, les autorités affirment fréquemment que les sanctions américaines perturbent le fonctionnement du pays pour contenir le virus. Cependant, ils n'ont pas encore expliqué pourquoi ils s'abstiennent d'utiliser l'énorme richesse des institutions financières et des avoirs contrôlés par le guide suprême des mollahs?

À cet égard, les dissidents ont mis en lumière les propriétés de plusieurs institutions telles que le « QG pour la mise en œuvre de l'ordre de l'imam Khomeiny », Astan-e Quds Razavi, les institutions de crédit des Gardiens de la révolution (CGRI padaran) et les forces de sécurité de l'État, la fondation Mostazafine, la caserne pour la construction Khatam al-Anbiya, la Fondation de secours de l'Imam Khomeiny et de nombreuses sociétés écrans du CGRI.

Les militants des médias sociaux ont également accusé les autorités d'avoir dilapidé les actifs du pays pour l'ingérence dans les affaires des pays voisins, au lieu de fournir l'équipement et les fournitures sanitaires et hygiéniques nécessaires à la population.

Le 7 avril, Bahram Parsaei, membre du Parlement (Majlis), a reflété la demande de la société concernant les institutions contrôlées par Khamenei. «En utilisant le Fonds de réserve national et des institutions qui bénéficient toujours de privilèges et d'exemptions spéciales, comme la Fondation Mostazafan, le QG, Astan-e Quds, les organisations de dotation, tous devraient servir les gens pendant deux mois et offrir tous leurs actifs», a déclaré Parsaei dans la session Majlis.

À cet égard, le directeur général du quotidien Jomhuri Eslami, Masih Mohajeri, a réitéré que le public devrait poser des questions sur l'EIKO et la Fondation Mostazafan.

Une semaine plus tard, le 14 avril, l'agence de presse IRNA a annoncé: «La base« Imam Hassan Mojtaba »a été fondée par la coopération du CGRI, de la force paramilitaire Basij, de la Fondation Mostazafan, de la Fondation pour le secours d'Imam Khomeini, « le QG pour la mise en œuvre de l'ordre de l'imam Khomeiny » et Astan-e Qods, pour soutenir 3,5 millions de familles dans le besoin. »

Le guide suprême ne peut pas atténuer la colère du public contre son empire économique. Khamenei a envoyé le chef du QG…, Mohammad Mokhber pour blanchir les pillages des fondations de Khamenei. Le 13 avril, Mokhber a été interrogé dans une interview avec la chaîne 6 de l'État sur les actifs du QG pour la mise en œuvre de l'ordre de l'imam Khomeiny : . «Les Américains ont déclaré que pour contrer le coronavirus, il n’est pas nécessaire de lever les sanctions et il faut que nous utilisions l'argent d'institutions comme le QG… », a déclaré l'intervieweur.

Mokhbe a répndu : «Ce problème est lié à la prévention de nos produits achetés… Ils ont interdit nos médicaments, ils disent que les médicaments ne sont pas sanctionnés; cependant, vous ne pouvez pas les payer… J'ai dit qu'ils complotent pour la dévastation des institutions de la révolution islamique.

« Ils disent qu'il y a des milliards de dollars dans le QG pour la mise en œuvre de l'ordre de l'imam Khomeiny », a déclaré l'intervieweur.

« C'est une blague; ils font une fiction pour dire qu'il n'y a pas de corrélation entre nos services et nos actifs », a déclaré Mokhber, évitant de déclarer la vérité une fois de plus. Il a commencé à compter plusieurs services fournis par le QG et à faire des promesses creuses. «Ces accusations signifient une confrontation avec le peuple iranien. Pourquoi [les ennemis] se concentrent constamment sur les CGRI et les organisations qui servent réellement les gens, en particulier dans les crises », a demandé Mokhber.

La non-transparence du gouvernement iranien ont soulevé de nombreuses questions. Par exemple, le PDG de la Fondation pour la défense des démocraties (FDD), Mark Dubowitz, a tweeté: «Le régime iranien veut 5 milliards de dollars du FMI mais ne trouve pas 4,8 milliards de dollars qui auraient dû être utilisés pour les importations de biens essentiels. Quels fonctionnaires du régime ont volé l'argent et le rendront-ils? »

Le chiffre de 4,8 milliards de dollars de Dubowitz faisait référence à une clause de la loi sur le budget lue lors de la session du Parlement le 14 avril.

En outre, le 14 avril, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a expliqué que toute aide financière à Téhéran serait soit détournée pour corruption ou se retrouverait entre les mains du Hezbollah libanais, des marchands d'armes et des milices chiites de la région. Il a également répété que les États-Unis étaient prêts à aider l'Iran à contenir le coronavirus, mais les ayatollahs ont immédiatement rejeté l'offre.

"Nous avons offert une aide humanitaire, une véritable assistance humanitaire au peuple iranien, mais nous ne sommes pas sur le point d'envoyer de l'argent aux Ayatollahs. Si notre mission est de sauver des vies à l'intérieur de l'Iran, envoyer un tas d'argent au régime iranien ne rapportera pas cet argent à ces gens. Il sera canalisé ou siphonné. il sera utilisé à des fins de corruption. Et c'est donc la mauvaise approche de l'aide à l'intérieur de l'Iran », a déclaré Pompeo.

Il a également blâmé Khamenei et sa politique étrangère coûteuse plutôt que l'amélioration du système de santé du pays.

De mars 2018 à 2019, plus de 4,820 milliards de dollars ont été répartis entre des individus ou des entités pour l'importation de biens essentiels, selon la loi de règlement budgétaire du 14 avril. Le rapport lu dans le Majlis a révélé que plus de 2,706 milliards de dollars avaient été dépensés pour importer du fil dentaire, des aliments pour chiens et chats, des poupées, des jouets, des couvercles de boîtes, de la terre et des bâtonnets de crème glacée.

La Banque centrale d'Iran (CBI) a rapporté:

Parmi 37 entités qui avaient reçu plus de 100 millions de dollars, 32 cas n’ont rien importé bien qu’ils aient reçu 1,2 milliard de dollars.

Parmi 48 entités qui avaient reçu entre 50 et 100 millions de dollars, 31 entreprises n’ont rien importé malgré 856 millions de dollars.

Sur 358 entités qui avaient reçu entre 10 et 50 millions de dollars, 212 entreprises n’ont rien importé malgré avoir reçu 1,237 milliard de dollars.

Un législateur du parti Etemad Melli, Elias Hazrati a blâmé la méthode d’Hassan Rohani: «J'ai dit à plusieurs reprises souligné que cette administration prend des décisions tardives et prend de mauvaises décisions. Il préfère payer triples le coût des amendes. Au diable, mais il impose cela aux gens. »