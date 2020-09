La question de l’ouverture économique dont parle constamment Hassan Rohani reflète la crise inextricable du régime intégriste en Iran.

Le quotidien Jahan Sanat a écrit: «L'ouverture a lieu là où l'économie est une priorité politique. En conséquence, il est nécessaire que les objectifs de l’Iran passent de questions idéologiques à des objectifs cohérents et réalisables, à savoir la croissance du PIB à tout prix et l’augmentation du revenu par habitant de chaque Iranien à tout prix.

«Ce n’est que lorsque l’économie devient une priorité politique qu’il est possible de progresser vers l’établissement de relations avec la communauté internationale, faute de quoi il n’y aura pas d’ouverture de l’économie iranienne.»

Eghtesad Saramad a écrit: «Selon les statistiques publiées sur le taux de croissance de la liquidité en Iran de 2000 à 2019, la croissance moyenne de la liquidité en Iran au cours des deux dernières décennies est un chiffre égal à 27,6%; Dans le même temps, en 2000, la croissance de la liquidité iranienne a atteint 29,3% et à la fin de 2019, elle a atteint 31,3%. »

Faisant état du coût élevé, l'agence de presse Tasnim a écrit: «Alors que le prix des produits laitiers a officiellement augmenté de 22 à 28% le 24 juin de cette année, selon le groupe de travail sur la réglementation du marché, nous assistons à nouveau à une augmentation illégale dans le prix de ces produits. Par exemple, chaque bouteille d'un litre de lait léger, qui coûte 5 600 tomans, elle coûte jusqu’à 6 800 tomans, voire 7 500 tomans pour une autre marque : un litre de lait demi-gras coûte 5 900 tomans. »

Le quotidien Etemad a pointé du doigt la table vide de la population : «Les résultats d'une récente étude nationale sur l'élimination des aliments sains du budget des ménages à revenu moyen et faible sont un avertissement inquiétant de la prévalence généralisée de la malnutrition dans un futur proche.

«Les résultats de cette étude, menée par l'Institut national de recherche sur la nutrition et l'industrie alimentaire, montrent que de nombreux ménages ont complètement éliminé ou réduit considérablement leur consommation de sources de protéines animales - œufs, viande rouge, viande blanche et produits laitiers. Les résultats de cette étude nous ont montré que la consommation de sources de protéines animales, y compris la viande rouge et blanche, est très limitée en raison de son coût élevé. De nombreux ménages ont complètement éliminé ces sources de protéines de leur panier alimentaire et de leurs dépenses.

«Un grand nombre de ménages ont déclaré que la raison du retrait complet des sources de protéines animales du panier alimentaire du ménage était une diminution du revenu familial, et un grand nombre ont déclaré que la raison de la perte d'emploi et d'une réduction significative du revenu était due à fermetures économique liée à l'épidémie de coronavirus. Ils ont été contraints d'éliminer complètement les sources de protéines de leur panier alimentaire familial, et certains ont déclaré que malgré le revenu stable, l'augmentation du prix des sources de protéines n'est pas proportionnelle à leur apport mensuel, et ils ont donc décidé de supprimer les protéines du panier alimentaire des ménages. Les coûts élevés et la baisse des revenus poussent les ménages à éliminer ou à réduire leurs principales sources de nutriments (viandes, œufs, lait et fruits) et à remplacer d'autres sources de calories généralement plus pauvres en nutriments (par rapport aux sources de protéines, aux fruits ou des légumes). Un adulte en Iran doit dépenser environ un million de tomans pour fournir un panier alimentaire sain pour une personne pour 30 jours. »

« Selon la Banque centrale, le taux d'inflation au cours des deux dernières années, , le taux d'inflation au cours des 12 mois précédant février 2018 était de 31,2% et de 41,2% en 2019, et le dernier rapport sur l'inflation en juin 2020 a enregistré 26,4%. Si l'on accepte la classe ouvrière comme le décile économique le plus peuplé et le plus vulnérable et que l'on regarde l'augmentation du salaire minimum de 14 millions de travailleurs formels et informels dans la même période, en 2018, malgré une inflation de 31,2%, le salaire minimum des travailleurs formels a augmenté de 19,5%, en 2019. Malgré une inflation de 41,2%, le salaire minimum des travailleurs formels a augmenté de 36,5%, et en 2020, malgré une inflation de 26,4%, l'augmentation du salaire minimum des travailleurs a été de 26%.

«Pourquoi insistons-nous sur le mot« formel »? Parce que la législation du travail dans notre pays ne reconnaît que les travailleurs formels, et sur ces 14 millions de travailleurs dans le pays, plus de 3,5 millions sont des travailleurs informels, et ils sont obligés de se battre pour conserver leur emploi. Promouvoir les avantages et faire correspondre les droits et autres avantages n’est qu’un rêve. Même ces personnes 'formelles' n'ont aucun espoir dans les lois, un exemple objectif sont les travailleurs officiels de Haft Tappeh, Azarab, Hepco et des dizaines d'unités industrielles inscrites sur la liste des emplois du ministère des coopératives, dont les cris répétés pour le paiement en temps opportun des salaires et des avantages peuvent être entendus dans tout le pays. »