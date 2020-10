Par Pooya Stone



Alors que l’Iran est plongé dans des crises sans précédent, le président des mollahs Hassan Rohani justifie les échecs de son gouvernement devant le Parlement.

Le prix de chaque paquet d'œufs à Téhéran a atteint 350 000 rials [1,16 $]; pendant ce temps, le taux approuvé par le gouvernement est de plus de 300 000 rials.

Le gouvernement n'a pas l'intention de distribuer [les œufs] au taux approuvé, et les aviculteurs hésitent à vendre leurs produits au taux approuvé, a écrit l'agence de presse des gardiens de la révoution Tasnim le 27 septembre.

Le ministre de l'Agriculture du gouvernement Hassan Rohani avait également promis que le prix de ce produit serait proposé à bas prix selon le prix approuvé dès le début de la semaine, mais cela ne s'est pas encore produit.

La situation des autres biens et produits de base est similaire à celle des œufs, et les prix n'ont pas encore baissé. Le ministre en charge de la régulation du marché est toujours derrière la porte du Majlis pour obtenir un vote de confiance, le seuil de pauvreté a atteint 100 millions de rials [333 $] et les salaires des travailleurs sont restés instables.

Aujourd’hui, le gouvernement iranien parle d’octroyer des bons alimentaires à ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais on ne sait pas très bien d’où cela peut provenir ? Dans ce chaos, les gardiens de la révolution iraniens (CGRI) veulent également déplacer la capitale.

L'environnement dû à la surexploitation des aquifères d'eau douce, des pâturages et des forêts, qui est due à la faible productivité et à la pauvreté des villageois, est gravement endommagé. Cela entraînera la destruction de petits villages, ce qui représente environ trois millions d'habitants, dans un proche avenir.

Les établissements informels se développent ; Les taux de chômage et d’inflation) en 2019 ou avant le coronavirus en Iran était l'un des chiffres les plus élevés au monde.

Personne ne sait vraiment combien d'immigrants des villes et des campagnes vivent à la périphérie des villes. On estime à deux millions le nombre de logements vacants dans les villes, mais la perception des impôts a déclenché un différend entre les fonctionnaires et le Conseil des gardiens du régime.

Le véhicule national nommé Pride et surnommé par la population la carrosse de la mort, devait être retiré de la chaîne de production en raison de nombre élevé de décès causé par le manque de fiabilité de cette voiture, a maintenant atteint un prix de plus de cent millions de rials.

Un analyste économique du régime dit à propos de la performance des gouvernements au cours de ces décennies :

« Parce qu'ils désespèrent de faire l'histoire et trouvent facile de faire de la géographie ; Parce qu’à leur avis, la géographie du bâtiment n’est que de la « maçonnerie ».

« La maçonnerie n'a pas besoin d'un modèle de développement, ni d'une politique sociale, ni de construire des institutions de décentralisation démocratique, ni d'élections libres et de l'autorisation des syndicats. À l'instar de la revendication d'une gestion sans argent des villes, l'absurdité d'une telle affirmation concernant le transfert de capitaux est claire:

« Les estimations montrent que la construction d’une ville bien équipée de 500 000 habitants nécessite 300 milliards de dollars, soit trois fois la formation totale de capital de l’Iran ou ses exportations (pétrolières et non pétrolières) à son apogée pendant la période de non-sanctions. Il est impossible pour un entrepreneur, en plus d'être militaire ou privé, interne ou externe, d'avoir une telle réserve. (Shargh, 27 septembre)

En regardant autour de nous, nous pouvons clairement voir que diverses professions ont été arrêtées depuis plus de huit mois en raison du risque élevé de maladies à coronavirus, et avec l'augmentation de l'infestation par coronavirus, non seulement il n'y a aucune perspective de les ouvrir, mais un nombre s'ajoutant aux conditions de coronavirus, ont été fermés en raison des prix élevés.

Le chef de la Chambre des syndicats de Téhéran a déclaré à cet égard : « Malheureusement, avec la réémergence de la maladie, il est possible que les instructions initiales soient réédictées et que d'autres domaines soient fermées.» (ILNA, 28 septembre)

Alors que les factions gouvernementales s'attaquent mutuellement à propos de la situation économique, Tasnim, dans une interview avec Hossein Ayvazlou, directeur du département d'économie politique de l'Université Imam Sadegh, a écrit : au deuxième tour, nous avons déclaré dans plusieurs déclarations, que nous avons écrites avec un groupe d'économistes, que ce gouvernement n'a pas l'intention de résoudre les problèmes économiques, mais qu'il n'a eu aucun effet.

« Je pense qu’en général, dans le système de prise de décision du pays dans le domaine théorique, nous n’avons pas de plan global pour résoudre les problèmes dans le cadre de la République islamique d’Iran. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais cela a commencé par les réunions d'il y a quatre ou cinq ans au cours desquelles ils n'avaient ni plans ni idées. (Tasnim, 27 septembre)

Une critique du régime a affirmé: «Au cours de la dernière année, le gouvernement Rohani a justifié toutes les lacunes les mettant sur le compte de l'étranger et présenté la racine des problèmes aux États-Unis et à leurs alliés, et les remarques de Rohani sur les États-Unis ce qui est incorrect, immature et extravagant. (Tasnim, 27 septembre)

Alors que le gouvernement a rendu la Banque centrale d'Iran (CBI) responsable de la catastrophe économique, l’agence officiel ILNA a écrit: «La principale raison de l'augmentation de la base monétaire est l'augmentation des avoirs extérieurs nets de la Banque centrale, qui était également due au fait que la Banque centrale a pris la monnaie inutilisable et inaccessible du Fonds national de développement et a donné l'équivalent en rials.

« Si la banque centrale veut continuer cet accompagnement, elle doit aussi répondre à l'inflation. À l'heure actuelle, le gouvernement se retire en quelque sorte et blâme la banque centrale pour les problèmes.

« Donc, cette banque n'aurait pas dû être aussi favorable pour que nous ayons atteint un tel état. Il convient de noter que lorsque l'inflation augmente, les dépenses publiques augmentent et le déficit budgétaire s'intensifie à nouveau, il semble donc que l'année prochaine, les problèmes de compensation du déficit budgétaire doubleront. (ILNA, 28 septembre)