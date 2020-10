Par Hamid Yazdan Panah

Les autorités iraniennes, y compris le chef suprême Ali Khamenei, tentent de balayer les scandales économiques et la corruption accrue sous le tapis alors qu'elles sont les plus bénéficiaires de la corruption.

En Iran, chaque jour, les médias et les personnalités liées au gouvernement écrivent ou parlent de la corruption systématique qui a infesté l'économie iranienne « comme des termites », selon le vice-président Ishaq Jahangiri. Bien sûr, Jahangiri brandit la corruption comme un dilemme auquel le gouvernement est confronté.

Cependant, ce phénomène a été institutionnalisé dans la structure même de la République islamique et influence l’ensemble du système au pouvoir. Sous le règne des ayatollahs, aucun institut spécifique n’est responsable de l’économie du pays et l’économie a été synonyme de rente et de corruption.

Le fondateur de la République islamique, Rouhollah Khomeini, avait une devise célèbre sur l'économie. «L'économie appartient à l'âne», a-t-il dit un jour. Il semble que ses successeurs aient obtenu des privilèges accablants grâce aux «ânes».

Le système financier iranien est contrôlé par un groupe de pilleurs dont la seule préoccupation est de savoir comment remplir leurs poches avec le maigre argent du peuple. En d’autres termes, la constitution a ouvert la voie aux projets de profit du gouvernement et les politiques économiques ne profitent qu'aux ayatollahs et commandants des gardiens de la révolution (CGRI).

«Ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années - malgré sept administrations différentes - je les ai tous vus en ligne avec l'intensification des pillages. La privatisation n’était que l’amplification des rentes de pillage et de transmission des ressources de l’administration vers les classes liées à l’État en raison du chemin qu’on parcouru en Iran », a déclaré le 16 avril Saeed Leylaz, un économiste lié au gouvernement.

Cette réflexion indique que tous les secteurs du gouvernement, y compris les ministères, les organismes de sécurité et militaires et même les conseils municipaux, sont impliqués dans la corruption. Récemment, la justice a détenu un grand nombre de membres du conseil municipal pour corruption.

«Vingt ans après la création des conseils municipaux, non seulement ils n'ont pas amélioré les affaires urbaines, mais les gens considèrent également ces institutions comme des centres de courtage. Cette pensée n'est pas fausse. Pendant cette période, 200 maires et membres de conseils municipaux ont été détenus pour des affaires de recherche de rente et de corruption », a écrit le quotidien Javan, un média affilié au CGRI. «Plusieurs conseils municipaux ont été dissous en raison du nombre élevé d'arrestations. Il y a peu de provinces où les membres de leur conseil municipal ou les maires n'ont pas été arrêtés pour des accusations de recherche de rente ou de corruption », ajoute l'article du 3 octobre.

«Les villes de Lavasan, Rudehen, Shahryar, Bushehr, Bandar-Abbas, Ahvaz, Masjed Soleiman, Veis, Sari, Salmanshahr, Rudsar, Tabriz, Mahabad et Iranshahr ont vu leurs maires ou des membres du conseil municipal arrêtés pour des raisons financières la corruption. Le montant collectif qui a été volé par ces fonctionnaires n'a pas encore été annoncé. Cependant, un chiffre approximatif montre que ces gestionnaires corrompus ont pillé des dizaines de milliards de rials », ajoute l'article.

«La corruption économique a été chronique dans le pays, suçant le sang de l’économie comme une lixiviation en raison du manque d’infrastructures transparentes et d’une supervision intelligente. Le gouvernement fonctionne toujours avec des dépenses coûteuses et la bureaucratie du pays est confrontée à deux défis, à savoir les gaspillages et les dépenses », a écrit le quotidien Ebtekar le même jour.

D'un autre côté, le régime essaie de donner une belle vision de l'économie alors qu'il a été paralysé par d'énormes dilemmes provenant principalement de raisons internes. «Non Monsieur, nous devons comprendre le problème. Lorsque nous jetons un regard précis, nous nous rendons compte que non seulement le talon ou les genoux de nos chaussures sont contaminés par la corruption, mais aussi que nous sommes tombés dans la corruption jusqu’au cou. Cela a influencé tout ce que nous pouvons imaginer », a déclaré l'expert en économie Ali Saberi Toulaei dans une interview accordée à Channel Four TV le 13 novembre 2019.

C’est une référence implicite au bureau du chef suprême Ali Khamenei. Compte tenu de la structure du pouvoir imparfaite, toutes les lignes de sauvetage économiques du pays sont aux mains des institutions affiliées à Khamenei. S'appuyant sur un pouvoir infini concentré sur Khamenei et son personnel, ces entreprises bénéficient d'une exemption illimitée et de l'impunité pour piller les ressources nationales et les biens du peuple.