Un avocat défenseur des droits humains assassiné et brûlé en Iran

Dans une nouvelle choquante, le directeur du magazine Barresihaye Eghtesadi (Etudes Economiques) affirme que le Dr Farshid Hakki, avocat et conseiller scientifique du magazine, a été poignardé à mort et brûlé.

Le Dr Hakki était candidat au Conseil municipal de Téhéran. Il a été membre de la campagne environnementale Sedaye Paye Ab en faveur de la Montagne de Zagros, et a été l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Human Rights for All », et « The Political Economy of Human Rights ».

Abdolreza Davari, ancien conseiller de presse de Mahmoud Ahmadinejad, a annoncé sur Twitter : « Le Dr Farshid Hakki a été attaqué près de chez lui par des inconnus et après avoir été poignardé à plusieurs reprises, son corps a été brûlé. »

Voici les tweets ultérieurs de Davari :

1. Le Dr Farshid Hakki est disparu le 17 octobre.

2. Samedi soir, sa famille est informée de l'état de son corps, des blessures au couteau et de l’immolation du corps.

3. Dans le même temps, il est interdit aux membres de sa famille de faire des interviews « pour que les meurtriers ne puissent s'échapper ».

Il était également un défenseur de la cause des enfants travailleurs, des sans-abris et des prisonniers politiques. Il a signé de nombreuses lettres soutenant des prisonniers politiques, à l’instar de Abdolfateh Soltani, avocat iranien des droits de l'homme, et le prisonnier kurde récemment exécuté, Ramin Hossein Panahi.

Les médias officiels ont qualifié sa mort de suicide et d'auto-immolation et sont allés jusqu'à affirmer qu'il avait, à maintes reprises, exprimé des doléances à sa famille au sujet de leur situation financière et avait « annoncé à plusieurs reprises sa décision de mettre fin à ses jours ».

L'agence de presse officielle Tasnim a écrit : « Par conséquent, à la lumière des preuves, des faits et de la documentation, ainsi que selon le Bureau du médecin légiste, la mort du défunt n’est nullement un acte criminel. »

Dans un rapport identique à celui de Tasnim, l'agence de presse officielle ILNA a déclaré que selon le Bureau du médecin légiste, le Dr Hakki s'était auto-immolé. Cependant, quelques heures plus tard, l'Agence de presse a nié que le Bureau du médecin légiste avait confirmé le suicide.

Après la publication de rapports sur les commentaires du Bureau du médecin légiste concernant le corps brûlé d'un homme dans un véhicule appartenant à une personne identifiée comme Farshid Hakki, le Bureau du médecin légiste a annoncé qu'il ne s'était pas prononcé sur cette affaire », a écrit ILNA, ajoutant : « Toute conclusion ou déduction sur la cause du décès sera communiquée au juge qui préside le procès. »

Hossein Rahimi, chef de la police de Téhéran, a réitéré que le Dr Hakki s'était suicidé, affirmant que le médecin légiste avait annoncé qu'il s'était auto-immolé. Il a également proféré des menaces à l’encontre de ceux qui disaient que Farshid Hakki avait été assassiné. « Ces mesures sont (considérées comme) « incitatrices (provocation) de l'opinion publique » et le pouvoir judiciaire s'occupera certainement de ceux qui ont incité l'opinion publique », a-t-il déclaré, selon l'agence de presse Tasnim.