L’Europe prolonge les sanctions contre le régime en Iran

L'Union européenne a renouvelé lundi pour un an, jusqu'au jusqu'au 13 avril 2020, ses sanctions contre plus de 80 responsables du régime iranien pour les "graves violations des droits de l'homme" en Iran.

"Le Conseil a prorogé aujourd'hui jusqu'au 13 avril 2020 les mesures restrictives qu'il a prises à la suite de graves violations des droits de l'homme en Iran", a annoncé l'UE dans un communiqué. La décision a été adoptée par les ministres des Affaires étrangères réunis à Luxembourg.

"Les mesures restrictives consistent en une interdiction de voyager et un gel des avoirs pour 82 personnes et une entité, et l'interdiction pour les pays de l'UE d'exporter vers l'Iran des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et des équipements de surveillance des télécommunications", précise le communiqué.

Ces sanctions ont été adoptées en 2011 et ont été reconduites chaque année. Elles concernent des militaires de haut rang, des juges, des procureurs, des responsables de la police ou des services de renseignement, des chefs de milice et des directeurs de prisons, a expliqué l’agence Belga.

Ces sanctions ont été imposées après la répression du soulèvement populaire de 2009, qui s'étaient soldées par des dizaines de morts et des milliers d'arrestations.

Cette décision intervient concomitamment avec celle des Etats-Unis d’inscrire les pasdaran sur la liste des groupes terroristes, avec de lourdes restrictions que cela implique pour Téhéran. L’étau se resserre sérieusement sur le régime des mollahs.