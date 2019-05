Iran: Manifestation contre le régime après l'assassinat du jeune homme par la police à Zahedan

Les résidents de la ville de Zahedan, dans le sud-est de l'Iran, ont affronté les agents du régime iranien pour avoir tué un jeune Baloutchi.

Les forces répressives ont appelé à des renforts et ont tiré des coups de feu en l'air pour tenter de disperser la foule, craignant que la manifestation ne puisse attirer plus de manifestants et se transformer un mouvement plus importants.

La foule en colère a attaqué les véhicules de la police, leur lançant des pierres pour échapper à leur arrestation.

Plus tôt samedi, les forces répressives ont tiré sur un jeune Balochi, Mousa Shahbakhsh, qui n’avait pas de permis de conduire et n’avait pas tenu compte d’un panneau de signalisation. La balle a transpercé la poitrine du jeune homme, entraînant sa mort. Cet incident s'est produit sur l'avenue Keshavarz, dans le centre-ville de Zahedan.