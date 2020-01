Avec AFP - Donald Trump a mis en garde le régime de Téhéran contre "un autre massacre de manifestants pacifiques", en référence au mouvement de contestation en Iran de novembre, après un rassemblement dans la soirée d'étudiants à la mémoire des victimes du Boeing ukrainien.

Le président américain a lancé cet avertissement samedi alors que la police iranienne a dispersé des étudiants rassemblés à Téhéran à la mémoire des victimes tuées dans l'avion qui s'est écrasé mercredi peu après son décollage près de la capitale, faisant 176 morts, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, parmi lesquels des binationaux.

Dans une volte-face spectaculaire, Téhéran avait reconnu samedi matin avoir abattu "par erreur" cette avion à l'aide d'un missile.

Le rassemblement d'étudiants dans la soirée s'est transformé en manifestation de colère, les participants scandant des slogans "antirégime", selon la télévision d'Etat.

La foule a dénoncé "les menteurs" et réclamé des poursuites contre les responsables du drame et ceux qui, selon elle, ont tenté de le couvrir, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Le monde regarde"

Donald Trump a tweeté en anglais et en farsi au peuple iranien qu'il se tenait "à ses côtés". "Nous suivons de près vos manifestations, et votre courage nous inspire", a-t-il ajouté.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.