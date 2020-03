Par Jubin Katiraie

Samedi, le ministère iranien de la Santé a déclaré que 145 Iraniens sont décédés des suites du virus COVID-19, et 5823 autres ont été infectés.

Cependant, des rapports provenant de l'intérieur de l'Iran montrent que ce chiffre est bien loin de la réalité. Les mollahs tentent de minimiser la crise du COVID-19 pour faire semblant de contrôler la situation.

En fait, le nombre réel d'infections et de décès est si élevé que les hôpitaux sont débordés et incapables d'admettre de nouveaux patients coronavirus. Ici, nous allons examiner quelques exemples qui montrent la triste réalité à travers l'Iran.

À l'hôpital Shariati de Machhad, seules les personnes souffrant de graves problèmes respiratoires peuvent être admises; tout le monde est invité à rester à la maison. Un travailleur de la santé a déclaré que 14 patients y étaient décédés des suites de COVID-19 en seulement deux jours.

À l'hôpital Sayad de Gorgan, une vidéo montre que les couloirs sont remplis de patients COVID-19 sur des lits car les chambres sont pleines.

À Rasht, les hôpitaux n'ont plus d'espace. Une vidéo de l'extérieur de l'hôpital Rasoul Akram montre un homme âgé effondré au sol, toussant et luttant pour respirer. Une personne qui parle sur la vidéo dit que l'hôpital était en surcapacité et n'admettrait pas l'homme visiblement malade.

Une vidéo d'une morgue de Qom la semaine dernière a montré des dizaines de corps de victimes de coronavirus dans plusieurs pièces. Les corps s'entassaient depuis plusieurs jours en attendant la préparation pour l'enterrement, mais ils sont trop nombreux à traiter.

Bien sûr, ils essaient de faire taire le vrai nombre de morts, même après que le maire de Mashhad a déclaré la situation « critique » et que le gouverneur de la province de Khorasan Razavi a ordonné aux gens de rester chez eux.

Le représentant de Gilan, Mehdi Shadnoush, a déclaré que la situation était «grave» : «Il y a des gens qui ont perdu leur père, leur mère et d'autres proches à cause de la maladie en peu de temps et leurs autres proches sont maintenant hospitalisés.»

Même Hassan Rouhani a été contraint d'admettre que le coronavirus est hors de contrôle, déclarant à la réunion du cabinet de mardi qu'il s'est propagé à presque toutes les provinces iraniennes, quelques semaines seulement après avoir affirmé que la vie reviendrait à la normale fin février.

Les autorités ont même annulé les prières du vendredi - chose sans précédent depuis la révolution de 1979.

Selon le Conseil national de la résistance, plus de 3.00 personnes sont mortes du COVID-19 en Iran.