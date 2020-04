Par Jubin Katiraie

Dans une lettre adressée au ministre iranien de la Santé, Saiid Namaki, un groupe de médecins iraniens a appelé à la «transparence» et à la «responsabilité» dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

Après l'éclosion de la maladie COVID-19, ils ont affirmé qu'il n'y a pas de solution pour la santé publique sauf la reconnaissance de l'étendue réelle de la pandémie.

Les signataires de la lettre ont appelé à la transparence et à la responsabilité du ministère et du groupe de travail contre le coronavirus. Ils ont souligné que les informations sur le nombre de personnes infectées, leur accès à un niveau de service médical, les méthodes de test, les voies de collecte des détails et des informations, le nombre de morts et les autres obstacles avec lesquels le ministère les a traités soient annoncées avec transparence à la société.

«Nous réalisons qu'insister sur une opinion juste et exacte nécessite beaucoup de courage et de franchise, même si cela signifie perdre un poste ou un emploi. Cependant, nous exigeons que vous restiez attaché à votre serment médical et à vos efforts inlassables pour la mise en œuvre des avis d'experts », a écrit le médecin dans sa lettre.

Ils ont également demandé au ministre de la Santé d'améliorer les conditions des hôpitaux et des centres médicaux comme lignes de front de la lutte contre la maladie COVID-19. De plus, les médecins ont appelé Namaki à annoncer les vrais chiffres de coronavirus loin des intérêts politiques.

La non-transparence du gouvernement iranien est critiquée par de nombreuses personnes. Le 13 avril, un membre du conseil municipal de Téhéran, Mohammad Haghshenas, a admis que le régime iranien n'annonçait pas de "vrais chiffres".

"Je pense que la municipalité de Téhéran et le groupe de travail anti-coronavirus de Téhéran devraient annoncer un rapport distinct sur la ville. Parce que, si le gouvernement ne se soucie pas et cherche à normaliser la situation, au moins les citoyens de [Téhéran] devraient se protéger", a déclaré Haghshenas en session du conseil.

De plus, la mauvaise gestion et la thésaurisation du matériel hygiénique nécessaire par le gouvernement mettent en danger la santé des citoyens. Les responsables iraniens ne sont pas en mesure de fournir des articles protégés essentiels au personnel de santé, ce qui a entraîné un nombre de morts en flèche parmi ces personnes altruistes.

«Pour chaque 24 heures, l'hôpital nous donne un quota comprenant un masque facial N-95 et deux ordinaires, un gant et un couvre-chaussures. Les masques N-95 doivent être changés toutes les 12 heures, mais nous souffrons toujours d'un manque d'équipement. Malheureusement, nous sommes stressés à chaque heure de travail », a déclaré un travailleur de la santé de l'hôpital Loghman de Téhéran.

Contrairement aux affirmations d’Hassan Rouhani sur les services gratuits, les citoyens doivent payer des frais énormes pour l'hospitalisation et le traitement de leurs proches touchés par le coronavirus.

Le 3 avril, le docteur Mohammad Reza Hashemian, médecin à l'hôpital Masih Daneshvari de Téhéran, avait critiqué la discrimination des autorités concernant la fourniture d'équipements médicaux et de médicaments aux patients.