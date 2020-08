Par Jubin Katiraie

Douze des 17 détenus testés au hasard pour le coronavirus dans le quartier 8 de la prison d'Evine ont contracté la maladie et ont été transférés au service médical de la prison.

Plusieurs prisonniers politiques figuraient parmi ce nombre, notamment:

Jafar Azimzadeh, qui souffre de complications rénales et cardiaques

Esmail Abdi, qui souffre d'asthme

Amir Salar Davoudi

Majid Azarpay

Fereydoun Ahmadi

Saeed Sharifi

Bien sûr, cela ne devrait surprendre personne. Les organisations de défense des droits humains ont averti à plusieurs reprises qu'il y aurait une épidémie dans les prisons et ont appelé à la libération des prisonniers politiques. Amnesty International révélant même des fuites de lettres de hauts fonctionnaires de l'organisation pénitentiaire au ministère de la Santé sur une période de quatre mois au sujet de cette propagation du coronavirus dans les prisons.

Les lettres, qui citent de graves pénuries d'équipements de protection, de produits de nettoyage et de dispositifs médicaux, demandent un financement et une assistance urgents, mais au début du mois de juillet, le ministère de la Santé n'avait pas répondu.

Le 25 mars, les responsables ont demandé ont souligné que l'inaction causerait un «préjudice irréparable» car les prisons sont «peuplées de personnes qui ont des problèmes médicaux préexistants, consomment de la drogue et / ou souffrent de malnutrition, anémie et maladies infectieuses telles que le VIH, l'hépatite et la tuberculose ». Ceci est particulièrement troublant pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, y compris les personnes âgées, enceintes ou allaitantes, ainsi que les bébés.

Pour l'essentiel, le régime a délibérément refusé aux prisonniers politiques un traitement médical, qui a été utilisé dans le passé comme punition ou torture pour mettre leur vie en danger.

Un autre prisonnier politique, Gholam Hossein Kalbi, est soupçonné d'être infecté. Il purge une peine à perpétuité dans le quartier 7 de la prison de Sheiban à Ahvaz, il a été placé dans le quartier des condamnés liés à la drogue qui ont introduit le virus et ont infecté d'autres. Il n'aurait jamais dû être placé dans cette salle et devrait être placé avec des prisonniers politiques, selon le droit iranien et international, mais le régime a refusé.

L'Iran Human Rights Monitor (Iran HRM) a déclaré: «[Nous sommes] sérieusement préoccupés par la santé de ces prisonniers politiques et d'autres détenus qui ont été infectés. Les détenus malades doivent être libérés immédiatement et sans condition et traités d'urgence dans des centres médicaux publics. Le régime et la justice iraniens doivent être tenus responsables de la vie et de la santé des prisonniers iraniens et de la catastrophe humanitaire dans les prisons iraniennes.