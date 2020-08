Par Jubin Katiraie

La municipalité de Téhéran a annoncé le 18 août qu'elle fournirait 600 complexes sportifs et pelouses aux délégations de deuil de Muharram. Le groupe de travail national sur le coronavirus s'est pourtant fermement opposé à la réouverture des écoles et des universités et a mis en garde contre une nouvelle vague de l’épidémie de coronavirus à l'automne.

Les dernières statistiques de Corona

Selon un porte-parole du ministère iranien de la Santé, 153 personnes sont décédées du coronavirus au cours des dernières 24 heures seulement. Ainsi, le nombre de morts de patients atteints de COVID-19 dans le pays a atteint 20.125 personnes, les sources de l'opposition ont considéré cette statistique comme extrêmement sous-estimée et ont annoncé le nombre réel de décès par coronavirus en Iran supérieur à 90000 personnes.

Le porte-parole du ministère de la Santé a ajouté que « 15 provinces de Mazandaran, Téhéran, Qom, Golestan, Nord Khorasan, Ardabil, Ispahan, Alborz, Khorasan Razavi, Kerman, Semnan, Azarbaïdjan oriental, Markazi, Yazd et Gilan se trouvent dans le situation rouge et les provinces du Fars, Ilam, Lorestan, Hormozgan, Zanjan, Qazvin, Azerbaïdjan occidental, Bushehr, Hamedan, Chaharmahal et Bakhtiari, Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad sont également en alerte. »

Déclarations du vice ministre de la Santé

En revanche, Alireza Ra'isi, le vice-ministre de la Santé, a souligné mardi devant Rohani: "Toute cérémonie de deuil est interdite dans les espaces clos et nous demandons aux populations de participer au projet" Chaque maison est une Hosseiniyah " et ne pas permettre que nous assistions à nouveau à une montée de la maladie. "

Pendant ce temps, Alireza Zali, chef du groupe de travail national sur les coronavirus dans la métropole de Téhéran, a averti: «La province de Téhéran est toujours dans le rouge en termes de prévalence du coronavirus». Evoquant la proximité de la province d'Alborz avec Téhéran, il a informé de la situation d'alerte et des conditions rouges dans cette province et a ajouté: "Naturellement, en raison de la circulation entre ces provinces, la propagation de l'épidémie de coronavirus se poursuivra dans les semaines à venir".

Il a ajouté: "La part des nouveaux patients ambulatoires dans les centres de santé diagnostiqués avec le COVID-19 qui avaient besoin d'hospitalisation était de 8,4 pour cent, et parmi ceux-ci, la proportion de personnes qui devaient être admises à l'USI était de 24 pour cent."

Le groupe de travail national sur le coronavirus s'oppose à la réouverture des écoles et des universités

Ali Maher, responsable adjoint de la planification et de la supervision du groupe de travail national sur le coronavirus dans la capitale, a annoncé mardi: "Nos évaluations et études au sein du groupe de travail montrent qu'il n'y a pas d'infrastructure et de plateforme adéquates, ainsi que la préparation nécessaire à l'admission d'étudiants dans les espaces éducatifs de la province de Téhéran, de sorte que le groupe de travail de Téhéran est généralement opposé à la réouverture des écoles et des universités en personne, et nous avons soulevé cette question à plusieurs reprises "

Situation du coronavirus dans certaines villes

"Le coronavirus est toujours actif dans notre province, l'Azerbaïdjan oriental est toujours sujet à de nouvelles épidémies de coronavirus et peu de personnes ont encore été infectées", a déclaré Mohammad Hossein Soomi, président de l'Université des sciences médicales de Tabriz, faisant référence à la situation rouge persistante dans l'Azerbaïdjan et Tabriz.

Il a déclaré que 26 715 cas précis de patients atteints de coronavirus ont été identifiés jusqu'à présent en Azerbaïdjan oriental, cinq fois plus que les patients de Qom et a ajouté: «1231 de ces personnes sont décédées et 689 personnes sont désormais hospitalisées dans les services normaux des hôpitaux de la province et 20 pour cent d'entre eux sont dans les services spéciaux et 84 personnes respirent à l'aide de la ventilation mécanique.

Cinq fois plus de patients atteints de coronavirus à Qom

Siamak Mohebbi, vice-chancelier pour la santé à l'Université des sciences médicales de Qom, a déclaré: "Actuellement, le nombre de patients atteints de coronavirus à Qom n'a pas diminué et, malheureusement, le nombre de patients atteints de coronavirus dans cette province a été multiplié par cinq. Avec la poursuite de ce processus et compte tenu des diverses occasions à venir telles que la tenue de l'examen national d'entrée et le deuil de Muharram, il semble que dans les 40 à 50 prochains jours, la province sera dans la même situation qu'en mars et les défenseurs de la santé et le personnel médical sont face à des jours difficiles. "

Mohammad Reza Qadir, président de l'Université des sciences médicales de Qom, a également déclaré à propos de la dernière situation du coronavirus dans la province: "Au cours des dernières 24 heures, 86 personnes ont été hospitalisées dans la province en raison d'un coronavirus et actuellement 344 patients atteints de coronavirus sont hospitalisés à Qom Les hôpitaux. 83 d'entre eux sont dans un état critique. "