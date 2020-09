Par Pooya Stone

Le nouveau rapport de Javaid Rahman, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Iran, révèle d'autres dimensions des crimes commis par les forces de sécurité iraniennes.

Dans un nouveau rapport, le Rapporteur spécial a révélé que le gouvernement iranien avait agi violemment avec les manifestations à propos du prix élevé de l'essence en novembre 2019, tuant des centaines de personnes, en détenant des milliers, en les torturant et en leur imposant des peines sévères. Des peines d’exécution ont également été prononcées par des tribunaux injustes.

«Le Rapporteur spécial est alarmé par la violence sans précédent de la répression contre les manifestants dans la République islamique d'Iran en novembre 2019. La force excessive des forces de sécurité de l'État a entraîné des centaines de morts et de blessés et des milliers d'arrestations.

«Les manifestants détenus ont été victimes de torture et de mauvais traitements, certains ayant reçu des peines sévères, y compris la peine de mort, à l'issue de procès inéquitables. Si le Gouvernement a créé un système d’indemnisation des victimes et ordonné des enquêtes, ces processus manquent de transparence et d’indépendance et ne tiennent pas les auteurs de violations des droits de l’homme à rendre des comptes. Les familles des victimes auraient également été harcelées par les autorités pour s’être exprimées.

«La réaction violente aux manifestations de janvier 2020 concernant l'abattage du vol 752 d'Ukraine International Airlines a démontré que le gouvernement continue de recourir à une force excessive pour supprimer la liberté d'expression et de réunion pacifique.

Dans le rapport à la 75e Assemblée générale des Nations Unies, Rehman a souligné qu'il était «choqué» par «l'utilisation sans précédent d'une force excessive et meurtrière» contre les manifestants par la police, le CGRI et le Basij au cours des protestations de novembre 2019..

«Le Rapporteur spécial exprime sa consternation face à l'utilisation sans précédent d'une force excessive et meurtrière par les forces de sécurité de l'État lors des manifestations de novembre 2019, notamment par la police, le Corps des gardiens de la révolution islamique et sa milice Basij. Selon des sources crédibles, au moins 304 personnes, dont 23 enfants et 10 femmes, ont été tuées entre le 15 et le 19 novembre 2019 dans 37 villes de la République islamique d'Iran, bien que le nombre de morts soit estimé beaucoup plus élevé. La plupart des décès ont été signalés dans les provinces de Téhéran (130) et d'Alborz (33), ainsi que dans les provinces à majorité ethnique minoritaire du Khuzestan (57) et de Kermanshah (30).

Le Rapporteur spécial exprime son inquiétude particulière face à l’utilisation arbitraire d’armes à feu par les forces de sécurité qui aurait tué au moins 22 garçons et 1 fille. Le 16 novembre, Mohammad Dastankhah, 15 ans, a été abattu, alors qu'il rentrait de l'école de Sadra, par les forces de Basij tirant depuis le toit de leur immeuble. Un garçon de 17 ans, Mohsen Mohammadpour, est également décédé des suites de blessures à la tête lors des manifestations à Khorramshahr.

Mohammad Dastankhah et Mohsen Mohammadpour

«L’analyse de près de la moitié des cadavres des victimes révèle qu’elles ont reçu une balle dans la tête ou le cou dans au moins 66 cas et dans la poitrine ou le cœur dans au moins 46 cas. Le schéma des tirs sur des organes vitaux, établi par des témoignages oculaires, des séquences vidéo et les causes documentées des décès, démontre que les forces de sécurité «tiraient pour tuer» ou avec un mépris téméraire quant à savoir si leurs actions ont causé la mort. »

Tout en critiquant le comportement commun mais irresponsable du régime, il a déclaré: «Le gouvernement a nié la responsabilité de la mort des manifestants, affirmant que des armes à feu avaient été utilisées par des« émeutiers »et des« agents d'ennemis étrangers »et non par les forces de sécurité de l'État, ou, de manière contradictoire, que les forces de sécurité avaient eu recours à la force meurtrière mais que cela était justifié car des manifestants armés constituaient une menace pour la vie ou les biens. Dans ses commentaires, le gouvernement a réaffirmé que les forces de l'ordre avaient fait preuve d'une «retenue maximale».

«Les informations reçues contestent ces affirmations. Premièrement, des séquences vidéo et des témoignages oculaires confirment que la police, les Bassidjis et les forces de sécurité du Corps des gardiens de la révolution islamique ont été les entités qui ont utilisé des armes à feu sur des manifestants non armés et pacifiques qui ne représentaient aucune menace imminente pour la vie. Les éléments de preuve à l'appui de cette conclusion comprenaient des récits selon lesquels les personnes qui tiraient sur les manifestants portaient des uniformes des forces de sécurité, avaient été abattues depuis des bâtiments gouvernementaux et avaient utilisé des armes et du matériel associés aux forces de sécurité. Si le Gouvernement a affirmé qu’un «grand nombre» d’armes avaient été tuées par des armes non gouvernementales, aucune preuve corroborante n’a été fournie. »

Le rapport a été soumis au Secrétaire général le 21 juillet 2020 pour soumission à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale des Nations Unies débute le 15 septembre avec la participation des chefs d'État.

Il y a deux jours, Amnesty International a publié un rapport détaillé sur les manifestations de novembre, alléguant «des viols, des disparitions forcées, des actes de torture et d'autres mauvais traitements» de manifestants à cause du prix de l'essence.

Lors des manifestations de novembre, l’Internet de l’Iran a été coupé d’une manière sans précédent, et les moyens de communication et de transmission des informations étaient très limités.